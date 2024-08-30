تهنئة «أم الإمارات» الدلالة والمعنى

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقود الخمسة الماضية معدلات عالية من التنمية الشاملة في المجالات كافة، ما وضعها بمراكز الصدارة في العديد من تقارير المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة، خاصة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية التي صنفتها في قوائم أفضل دول العالم تقدماً في مجالات (الاقتصاد والبنية التحتية والتنمية البشرية والسياحة والاتصالات والمعلومات والثقافة وشؤون المرأة) وغيرها من مؤشرات التنمية المستدامة.

ومن المتعارف عليه أن مكانة المرأة وتقدمها في أي مجتمع يعكس مدى تطور ورقي وتحضر المجتمع الذي تنتمي إليه.. وفي دولة الإمارات يواكب تطور مكانة المرأة وتمكينها في المجتمع الطفرة الهائلة في التنمية والإنجازات العملاقة والمكانة الريادية التي تحتلها الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي..

ودليل على ذلك مكتب اتصال الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، والذي يعد المكتب الوحيد في المنطقة العربية، والثالث في العالم كله، مما يثبت أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً في تمكين المرأة، وأن هذا التمكين وهذا الإنجاز هو نتاج وجهود الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير المرأة التي أسستها وقادتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حفظها الله، وجهود سموها في تعزيز دور المرأة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والطبية والإعلامية...

وبمناسبة ((يوم المرأة الإماراتية)) والذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس، لا يسعنا أن نقول إلا أن ابنة الإمارات استطاعت بفضل الحماية القانونية التي وفرها لها دستور الدولة وما نص عليه من المساواة بين الجنسين، أن تكون على مستوى آمال وتطلعات القيادة الرشيدة واستراتيجيتها في عمليات البناء والتنمية..

ومما لا شك فيه أن دعم القيادة الإماراتية الرشيدة والمجتمع للمرأة، وتقدير المنظمات الدولية والإقليمية لها زاد من حماسها وأكسبها أبعاداً جديدة ومتطورة لا مثيل لها.. وخاصة بعد أن استطاعت أن تحصد أخيراً المراتب الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة..

تمكين المرأة في دولة الإمارات في كل مجالات العمل أصبح شاملاً من دون استثناء، بعد أن أعلنت الدولة أنها حققت التوازن بين الجنسين، وأصبح جميع أفراد المجتمع يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية، ما يؤكد أن التمكين السليم الذي ينصف المرأة بلا منازع هو إزالة المعيقات وإتاحة المجال لها لتعبر عن قدراتها وطاقاتها ومواهبها، وأن ترتقي بمكانتها في إطار من التنافسية التي تفرض عليها تطوير إمكانياتها الذاتية..!

لقد هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، المرأة الإماراتية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، وذلك في رسالة نصية قائلة فيها ((تحية فخر واعتزاز لك ابنة الإمارات.. لقد نلت ثقة وتقدير واحترام القيادة الرشيدة.. وألهمت الإمارات والعالم بإنجازاتك التاريخية النوعية في شتى المجالات.. وبواقع زاخر بالريادة والتمكين.. يدعونا لمضاعفة الجهود ورفع سقف تطلعاتنا لمستقبل مشرق بالإبداع والاستدامة وتحقيق مكاسب مقبلة تواكب مستهدفات رؤية ((نحن الإمارات 2031)).

بقي أن أقول إن رسالة ((أم الإمارات))، حفظها الله، قد مست شغاف قلوبنا لما لها من دلالة قيمية ومعان أخلاقية ومجتمعية، لأنها أولاً وقبل كل شيء، جسدت معاني تواصل وانتماء الوالدة القائدة.. أم الكل والجميع في مجتمع الإمارات ببناتها الإماراتيات على أرض الواقع المعاش..

والرسالة بهذا المعنى النبيل فيها مجموعة من الدروس والعبر.. أهمها أن سموها، حفظها الله، أرادت أن تؤكد أنه لا وجود لمسافة مفصلية ونسبية بين الأم وبناتها، كما تعني بعبارة أخرى.. أنه لا وجود إطلاقاً لخط أحمر يفصل بين الاثنين (القادة ومواطنيهم).. لأن القيادة في رؤية قادتنا نساء ورجالاً ليست سلطة مطلقة أو كرسياً أوعملاً مظهرياً أو وظيفة مستحقة.. بل القيادة الحقة عندهم هي رسالة ومسؤولية مجتمعية.. ذات مرجعية وقناعة إيمانية.. تتجسد من خلال التواصل والترابط والتلاحم والتفاعل الخلاق بين القادة ومواطنيهم..

إن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان دائماً يؤكد أهمية مكانة المرأة، وعمل بكل جد واجتهاد على أن تأخذ مكانتها في المجتمع.. إلى أن أصبحت الإماراتية تشارك بفعالية في مسيرة التنمية والبناء.

إن المرأة الإماراتية لها أن تفخر بما تحقق لها من حقوق دون تمييز.. وما حققته هي في كافة مناحي الحياة، حيث أثبتت جدارتها في تولي كل الوظائف والمهام التي أسندت لها.. في ظل قيادة رشيدة مدركة بأهمية حقوقها ومكانتها الأسرية في المجتمع.

ختاماً، تحية فخر واعتزاز.. تقديراً وعرفاناً لقائدة ورائدة النهضة النسائية الإماراتية ((أم الإمارات)) في يوم المرأة الإماراتية.. والتهنئة موصولة أيضاً لكل إماراتية في يومها.. نحو مزيد من العطاء والتقدم والإنجاز بإذن الله.