أصحاب الهمم.. نجوم الإرادة والتحدي

كعادتي كل يوم.. وبينما كنتُ أتصفح الأخبار اليومية، لفت انتباهي خبر في الصحف المحلية بعنوان ((تحويل ((اشحفان)) إلى عمل مسرحي بمشاركة أصحاب الهمم))، استوقفني الخبر، وبثَّ في داخلي جرعات كبيرة من السعادة.

فأنْ يحمل مسلسل إماراتي اجتماعي جرى إنتاجه في عام 1976، ويحظى بمكانة مميزة في القلوب، ويُشكّل جزءاً من ذاكرة الدراما المحلية والخليجية، بصمات أبنائنا من أصحاب الهمم، ليُشعِلوا من خلاله حنيننا إلى زمن الطيبين، ويعيدوا تحويله إلى عمل مسرحي جديد وجذاب، مُتجاوِزين كل العوائق والصعوبات، فهذا إنجاز يدعو للفخر، ويؤكد لنا على قوة الثقافة والفنون، وقدرتهما على استثمار الطاقات والإمكانيات وتحويلهما إلى إبداعات حقيقية وملموسة.

فكرة المشروع بحد ذاتها ملهمة، تعكس في مضامينها مفاهيم التحدي والرغبة في التميز، وتسرد حكاية إرادة وعزيمة، وتكشف عن مسارات إبداعية جديدة تفيض بالشغف، وتُبيِّن كيف تحول أصحاب الهمم في دولتنا إلى قوة منتجة قادرة على إبهار المجتمع، والمشاركة في إثراء المشهد الثقافي المحلي بأفكار خلاقة وإنتاجات مبتكرة، وهو ما تجلّى أيضاً في عدة مسلسلات، كـ((أحلام يرسمها الغبار)) و((حواجز مبعثرة)) و((دار الحياة))، التي تم إنتاجها في الدولة بمشاركة أصحاب همم يمثلون 11 جنسية مختلفة، تمكنوا جميعاً من تنفيذ 80 % من مكونات العملية الإنتاجية، واستطاعوا بإصرارهم تجاوز تحديات الأداء والتمثيل، ليقفوا بكل ثقة أمام الإضاءة والكاميرات بعد أن وجدوا كل الدعم والتشجيع في إماراتنا التي آمنت بهم وبقدراتهم اللامحدودة.

حيث نجحوا من خلال مشاركتهم الفاعلة والمتميزة في صياغة نصوص ملهمة، وتصوير وإخراج مشاهد جميلة ومعبرة تجسد نظرتهم لقضايا المجتمع، وتقديم موسيقى تصويرية ساحرة، تعكس تفرد لمساتهم وبصماتهم الإبداعية، وتبرز قدرتهم على التعبير عن طموحاتهم وأحلامهم التي تعانق سقف السماء.

في كل مرةٍ ينجح أصحاب الهمم في كسب قلوبنا والفوز بالتحدي، فما يضيفونه من جمالٍ إلى عالمنا، مُجسَّداً فيما يكتبونه من قصص، وما يقدمونه من إنتاجات درامية ومسرحية، وما يبدعونه من مشغولات يدوية وأعمال فنية وغيرها، يجعل منهم نماذج متفردة تعلمنا معنى الإرادة والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد، وتفتح أعيننا على أهمية تمكينهم في مختلف المجالات، وتعزيز حضورهم على الساحة، والأخذ بأيديهم نحو آفاق أوسع يُحلّقون فيها بإبداعاتهم ويخرجون فيها عن المألوف.

فما الذي لا يستطيعون تجاوزه وتقديمه بعد أن أصبحوا نجوماً حقيقيين أمام الكاميرا التي يتخوّف منها الكثيرون؟

مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي