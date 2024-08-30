الشباب ذخيرة المستقبل

منذ شبابه الباكر كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يتأمل في دورة الحياة ومصائر الأمم، ولقد عبّر عن هذه الفكرة الساكنة في أعماقه منذ طفولته في القصة الثانية من سيرته الذاتية (قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً) وعنوانها «زيارةٌ إلى الملوك» حين حضر مع والده طيب الذكرى المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم واحدة من أعظم الاحتفالات في إيران التي أقامها شاه إيران عام 1971م احتفاء بمرور 2500 عام على تأسيس الإمبراطورية.

وصف فيها مظاهر العظمة والبذخ التي كان شاه إيران يُحيط نفسه بها وكيف أن ذلك الحفل الأسطوري كان على حساب الشعب الإيراني الذي كان يعضّه الفقر بأنيابه القويّة، ثم ختم هذه التأملات التي استعرض فيها كثيراً من تحولات الحياة وسقوط عروش وظهور أخرى بقول الشاعر:

أين الملوك ذوو التيجان من يَمَنٍ

وأين منهم أكاليلٌ وتيجانُ

في صورة ترسم الابتسامة في النفس، وتُنعش القلب بالبهجة ظهر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو برفقة أحد أحفاده ويتنسّم عبق الطفولة من هذا اللحظات الفريدة بين فارس الدولة وبين هذا الطفل الصغير الذي يجد متعته برفقة جدّه والشعور بالسعادة في هذا الموقع، وهو المنظر الذي يُذكّرنا بالموقف الإنساني المنقول عن سيد البشرية كلّها رسول الله ــ صلى الله عليه وسلّم ــ فيما رواه الإمام النسائي بإسناد صحيح من حديث شدّاد بن الهاد الليثي ــ رضي الله عنه ــ، قال:

«خرج علينا رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ في إحدى صلاتي العشاء وهو حاملٌ حَسناً أو حُسيناً، فتقدّم رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فوضعه ثم كبّر للصلاة فصلّى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدةً أطالها... فلما قضى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ، قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت سجدة بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر، أو أنه يُوحى إليك، قال: كلّ ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، فكرهتُ أن أعجله حتى قضى حاجته» أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

وها هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يُعيد رسم هذا المشهد الإنساني الفريد، ويكتب تحت وسم «علمتني الحياة» تغريدة بديعة يستلهم فيها فكرة دورة الحياة وشيخوخة الدول والأفراد فيقول: «علّمتني الحياة أنّ الحكومات والدول تكبر وتشيخ وتندثر، وسر بقائها وتجددها هو الاستثمار في شبابها والحرص على بناء أطفالها» فالدرس الذي استلهمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من مدرسة الحياة هو أنّ الدول والشعوب والحضارات مثلها مثل الإنسان في دورة الحياة، يولد طفلاً ثم يدخل طور الشباب ثم يُردّ إلى الشيخوخة وأرذل العمر.

فكذلك الدول تنمو وتزدهر وتخطّ أمجادها وإنجازاتها في صفحات كتاب الدهر، ثم تشيخ وتُصاب بالذبول والأفول وتدخل في مدار الغياب والاندثار بعد التوهّج والازدهار، ولا يفلت من هذه القبضة إلا من امتلك البصيرة في النظر للأمام، وجعل إعداد الشباب هم ذخيرة المستقبل، واعتنى بالأطفال بحيث يظل نهر الحياة متدفقاً جارياً، ولا تعتمد الدولة على جيل واحد تذهب بذهابه وتفنى بفنائه.

«حتى الإنسان تنطبق عليه نفس الفكرة، عندما يتقدم الإنسان في العمر يبحث عمّن يكبر معه، بينما السر يكمن في قضاء الوقت مع مَنْ يُبقي فيك طفولتك» وكما يسري قانون التلاشي على الأمم والدول فكذلك هو الإنسان حين يتقدم به العمر تجده يبحث عمّن يُشاطره شعور الإحساس بتقدم العمر لكي يكون في ذلك بعض العزاء عن الذكريات الخوالي، لكنّ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يتجه بهذا الإحساس اتجاهاً آخر حين يؤكد على:

أنّ الذي يُجدد شباب القلب ويُعيد للروح روعة الإحساس بالحياة هو قضاء بعض الوقت مع هذه الأرواح البريئة من الأطفال التي تُجدد فينا جمال الإحساس بالوجود حين نرى هذا الامتداد للإنسان في هذه الذرية الجميلة من الأبناء والأحفاد، فبدلاً من الانكماش والانزواء في زوايا العجز والشيخوخة، والجلوس في محراب الصمت والكآبة، يدعونا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من خلال هذه التغريدة المفعمة بالحيوية إلى مواصلة استقبال الحياة في إيقاع الطفولة الذي يفتح لنا الأفق البعيد على جمال الحياة وروعة الشعور بأنّ على هذه الأرض ما يستحق الاحتفاء بكلّ ما من شأنه أن يدخل البهجة على القلب، ويدفع الروح نحو مزيدٍ من البذل والعطاء.