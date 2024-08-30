شركات المحاسبة تقاوم إصلاحات التدقيق

ولّت الأيام التي كان يستطيع فيها رؤساء الشركات فصل المديرين غير التنفيذيين، كما فعل رجل الأعمال البريطاني المتمرد تيني رولاند في ثمانينيات القرن العشرين، باعتبارهم مجرد ((زينة على شجرة عيد الميلاد)).وبعد جولات من إصلاح حوكمة الشركات، لم يعد أعضاء مجلس الإدارة المستقيلون مجرد ديكور، بل ركيزة أساسية لثقتنا في الأسواق العامة.

ورغم ذلك، من الواضح أن رؤساء شركات التدقيق الأمريكية، الذين يلعبون دوراً لا يقل أهمية في نزاهة أسواق رأس المال، عبر التدقيق في حسابات الشركات، مترددون في إضفاء الطابع الرسمي على الرقابة الخارجية.

وستفرض قاعدة جديدة، وافق عليها ((مجلس الرقابة على حسابات الشركات العامة))، وهي الهيئة الأمريكية لتنظيم منح التراخيص للمدققين، على كل الشركات الكبرى إنشاء هيئة للإشراف على مراقبة الجودة، والتأكد من أن شخصاً واحداً على الأقل من أعضاء هذه الهيئة يأتي من خارج الشركة.

وتشكل هذه القاعدة جزءاً من عملية إعادة صياغة أوسع لمعايير مراقبة الجودة التي كتبتها صناعة التدقيق بنفسها قبل عقود من الزمن، والتي لم يتم تحديثها إلا الآن، بواسطة مجلس الرقابة على حسابات الشركات العامة، بعد نحو 20 عاماً من إنشاء الهيئة، عقب فضيحة ((إنرون)).

وحاول عدد من الشركات الكبرى، بما في ذلك ((برايس ووترهاوس كوبرز)) و((بي دي أو))، إلغاء هذه القاعدة في اللحظات الأخيرة، في خطوة أثارت الدهشة بين بعض مجموعات المستثمرين الذين أشاروا إلى أن شركات عديدة كانت تتباهى بالفعل بوجود هيئات تبدو مشابهة لما يتم اقتراحه.

وفي يونيو الماضي، قالت شركة ((بي دي أو))، إنها وظفت عضواً خارجياً ثانياً في مجلسها الاستشاري لجودة التدقيق ((ليقدم مدخلات)) حول نظام التدقيق في الشركة، التي تحاول تحسين نتائجها في عمليات التفتيش التي يقوم بها مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة. كما طلبت شركة ((برايس ووترهاوس كوبرز)) من الهيئات التنظيمية العالمية، تسهيل تعيين المزيد من الأشخاص من خارج الشركة في مجموعاتها الاستشارية ومجالس إدارتها، قائلة إنهم يساعدون في جعل المناقشات ((أقل انعزالية)).

ورغم ذلك، كانت هاتان الشركتان بين الشركات الست الكبرى في صناعة التدقيق، الذين تقدموا بالتماس، مع الاتحاد التجاري لصناعة التدقيق، إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، لإلغاء هذه القاعدة. كما حذرت غرفة التجارة من أن القاعدة ستكون في ((خطر قانوني))، إذا لم تُجرِ لجنة الأوراق المالية والبورصة تحليلاً مستقلاً للتكاليف والفوائد.

ويجب أن توافق لجنة الأوراق المالية والبورصة على جميع معايير مجلس الرقابة على حسابات الشركات العامة قبل أن تدخل حيز التنفيذ، ورغم أنها لم تعترض أبداً على قرارات المجلس من قبل، إلا أن الجدل تسبب في تأخير الموافقة.

ورد مجلس الرقابة على حسابات الشركات العامة هذا الشهر، بدفاع من 28 صفحة، عن هذه القاعدة الجديدة، وحث لجنة الأوراق المالية والبورصة على الموافقة. وبالكاد تمكن المجلس من إخفاء استيائه في مواضع قليلة من دفاعه. وقال إن ((بعض الشركات اختارت بالفعل دمج عناصر رقابة مستقلة في هياكل الحوكمة الخاصة بها، ووجود هذه الأدوار وتنوعها، يدل على أن تنفيذ هذا الشرط... أمر ممكن، وليس غير واقعي)).

وتطلب الصيغة اللغوية المحددة لهذه القاعدة، أن تقدم الشركات تقارير إلى هيئات الإشراف الخاصة بها حول فعالية نظامها لمراقبة الجودة، وأن تقوم الهيئات المشرفة بتقييم ((الأحكام المهمة التي تم اتخاذها، والاستنتاجات ذات الصلة التي توصلت إليها الشركة)) في هذه التقرير. ووصف مجلس الرقابة على حسابات الشركات العامة ذلك بأنه ((خط الأساس)).

ومن خلال تحويل المجالس الاستشارية التطوعية إلى وظائف رقابية إلزامية، يقوم مجلس الرقابة على حسابات الشركات العامة، بزيادة المتطلبات بشكل صريح على الأعضاء الخارجيين، ما يعني أنه يجب دفع أجور أعلى لهم، وتوفير تأمين المسؤولية المهنية. ويعتقد بعض المعارضين الذين قدموا التماساً إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، أن هذه الطبقة الإضافية من الرقابة ليست مجدية.

لكن الأغلبية تجادل بأن مجلس الرقابة على حسابات الشركات العامة لم يبذل جهداً كافياً، لتوضيح كيفية عمل الوظيفة الرقابية الجديدة بالضبط. واكتشف المجلس تحت قيادة الرئيسة المعينة من قبل إدارة بايدن، إيريكا ويليامز، مزيداً من الانتهاكات لمعايير التدقيق، وفرض غرامات أكثر صرامة على المدققين بسببها.

وتشعر الشركات بالقلق من أن مفتشي المجلس سيفحصون عمل هيئات الرقابة الجديدة، بحثاً عن أي مخالفات أو ثغرات أخرى، يمكن استغلالها ضدهم في المستندات. فالمخاطر المالية اليوم، أصبحت أكبر، ومستوى الثقة أقل مما كان سابقاً.وفي ظروف أخرى، يجب أن يكون هذا الأمر قابلاً للحل، من خلال توجيهات مكتوبة من قل المجلس قبل دخول القاعدة حيز التنفيذ، ومراجعة لاحقة بعد التنفيذ، إذا كان هناك دليل على أنها تحتاج إلى تعديل.

لكن الصناعة ليست لديها رغبة للتراجع، وكجزء من جهود مجلس الرقابة على حسابات الشركات العامة لتحديث المعايير التي مضى عليها عقود من الزمان، هناك تغييرات أكثر جوهرية قادمة في المستقبل، بما في ذلك قاعدة جديدة تجبر الشركات على تحمل مسؤولية إضافية للكشف عن الاحتيال وعدم الامتثال التنظيمي في الشركات التي تدققها.

ويعتبر البعض أن هذه فرصة لتذكير مجلس الرقابة على حسابات الشركات العامة، بأهمية التدقيق في أدق التفاصيل. وتود ويليامز التأكيد على أن مجلس الرقابة على حسابات الشركات العامة، يستخدم كافة الوسائل المتاحة لمحاسبة شركات التدقيق، لكنها اكتشفت الآن أن هذه الشركات تستخدم كل ما في وسعها لعرقلة جهود المجلس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز