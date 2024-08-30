غرفة عجمان تبحث تعزيز فرص الاستثمار مع أوزبكستان

بحث المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وعبدالعزيز أقولوف سفير أوزبكستان لدى الدولة، سبل توطيد العلاقات الاقتصادية وتنمية حجم التجارة الثنائية وفرص الاستثمار بين كلٍ من عجمان وأوزبكستان. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر غرفة عجمان.

وأكد المويجعي أهمية العلاقات المتينة والصداقة القائمة بين الإمارات وأوزبكستان، ما انعكس على نمو حجم التجارة بين البلدين، ليصل إلى 6.9 مليارات درهم خلال عام 2023 وبنسبة نمو أكثر من 85% مقارنة بعام 2022.

وقال إن غرفة عجمان تسعى إلى تنويع قاعدة تعاونها الدولي بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في الإمارة، وإبراز القدرات التنافسية في القطاعات كافة، واستكشاف الفرص الداعمة لتنمية صادرات الإمارة من المنتجات المحلية، وبحث سبل المشاركة في المعارض والفعاليات العالمية المتخصصة.

واطلع الوفد الأوزبكي على عرض لتطورات القطاع الاقتصادي في الإمارة، والفرص الواعدة المتاحة في قطاعات الصناعة، والعقارات، والبناء والتشييد، والسياحة، والتعليم، والصحة، والخدمات، والتجارة وغيرها.

وتناول العرض القدرات الريادية للإمارة، في سهولة ممارسة الأعمال، وتمتع الإمارة ببيئة جاذبة ومشجعة لاستدامة وتنمية أعمال القطاع الخاص. وتناول اللقاء فرص التعاون المشترك في القطاع السياحي بشكل خاص، لما يتمتع به البلدان من فرص ومزايا استثنائية.

وأكد الوفد الأوزبكي أهمية التعاون وبناء الشراكات في مجال الطاقة، مشيداً بتطور العلاقات الاقتصادية بين عجمان وأوزبكستان بحيث ارتفع حجم التجارة خلال 2023 إلى أكثر من 148 مليون درهم، وبنسبة نمو تصل إلى 278% مقارنة بعام 2022.وقدم عبدالعزيز أقولوف نبذة حول فرص الاستثمار والقطاعات المميزة الداعمة لتوطيد التعاون بين أوزبكستان وعجمان.

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