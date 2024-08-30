50 حدثاً وفعالية ضمن «أسبوع أبوظبي المالي» في ديسمبر المقبل

كشفت الدورة الثالثة من فعالية ((أسبوع أبوظبي المالي))، التي يستضيفها سوق أبوظبي العالمي في الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر المقبل، عن جدول مميز يضم 50 حدثاً وفعالية فرعية. ومن المقرر أن يتم خلالها مناقشة الجوانب والمقومات المالية والبشرية والثقافية والبيئية والتكنولوجية لرأس المال.

وكان ((أسبوع أبوظبي المالي))، قد حقق في دورة العام الماضي نجاحاً واسعاً، حيث استضاف أكثر من 3300 شخصية قيادية بارزة، من رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين ومديري العمليات والمديرين العامين ورؤساء الشركات الإقليمية، وكبار المسؤولين التنفيذيين وممثلي الشركات المالية العالمية الرائدة، وخبراء القطاع وصناع السياسات والجهات التنظيمية والمستثمرين والمصرفيين، الذين شاركوا في مناقشات تفاعلية شيقة، ركزت على موضوع الحدث الرئيس، وهو ((الاستثمار في عصر التحولات))، إلى جانب تسليط الضوء على الآفاق والفرص الواعدة المتنامية في أبوظبي.

ومن المرتقب أن يقدم أسبوع أبوظبي المالي جدول فعاليات متميزاً لهذا العام، حيث سيتعمق في جملة من الموضوعات العالمية الهامة، على أجندة القطاع المالي، خلال سلسلة أحداث مهمة، تستمر لأربعة أيام، وتستهل بحفل افتتاحي يقام في 9 ديسمبر، والذي يضم مجموعة مميزة من الضيوف رفيعي المستوى من كبار القادة الماليين العالميين والاقتصاديين في أبوظبي. وتمهيداً لانطلاق الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي، سيستعرض الحفل أجندة الحدث، التي ستشمل مئات الجلسات الحوارية المهمة على مدار أربعة أيام.

وسيشهد أسبوع أبوظبي المالي عودة أحد أنجح فعالياته من العام الماضي، وهو منتدى أبوظبي الاقتصادي، الذي سيوفر منصة لتحليل الاستراتيجيات والسياسات والاستثمارات، التي سترسم ملامح مستقبل اقتصاد الصقر في أبوظبي، وسيجمع كبار القادة الحكوميين، وقيادات الشركات المالية الدولية المتعددة، التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي لأبوظبي والأسواق العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز