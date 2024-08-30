1.86 مليار تداولات صناديق الاستثمار المتداولة في سوق أبوظبي خلال 8 أشهر

سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية نشاطاً ملحوظاً على صناديق الاستثمار المتداولة منذ مطلع العام الجاري، ما يجعله سوق الصناديق الأنشط والأعلى سيولة، مقارنة بالأسواق المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ووصلت قيم على صناديق الاستثمار المتداولة في السوق، استناداً إلى بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى 1.86 مليار درهم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

ويرسخ هذا النشاط مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وجهة مفضلة، ومركزاً إقليمياً رئيساً لصناديق الاستثمار المتداولة، بجانب دعم طموحاته الكبيرة لاستقطاب وإدراج صناديق استثمار متداولة من مُصدرين عالميين، فيما يواصل السوق جهوده لتوسيع المنتجات الاستثمارية، وتعزيز كفاءته ودفع عجلة نموه المستدام.

وسجلت أحجام التداول على صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 450.7 مليون وحدة من وحدات الصناديق في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، من خلال أكثر من 19 ألفاً و853 صفقة منفذة.

ويستمر ارتفاع نشاط الصناديق في سوق أبوظبي، مدعوماً بالبنية التحتية المتطورة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، واستراتيجيته الرامية لمواصلة الابتكار، وتعزيز وتوسيع الخيارات والحلول الاستثمارية فيه، لا سيما بعدما أطلق السوق مؤخراً، الهوية التجارية الجديدة لسوق صناديق الاستثمار المتداولة.

وستواصل منصة صناديق الاستثمار المتداولة تحت الهوية التجارية الجديدة، تزويد المستثمرين بسيولة معززة، وتعزيز قدرة سوق أبوظبي للأوراق المالية على الابتكار، وتوفير استراتيجيات تداول استثمارية عالمية المستوى، تغطي مجموعة متنوعة من أدوات الاستثمار.

وأدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية، في يوليو الماضي، صندوق ((شيميرا جي بي مورغان الصكوك العالمية المتداول))، ليصبح الصندوق الـ 14 المدرج والمتداول في السوق، إلى جانب كل من صندوق ((شيميرا - ستاندرد آند بورز الصين هونغ كونغ شريعة المتداول))، وصندوق ((شيميرا فوتسي سوق أبوظبي 15))، بالإضافة إلى صندوق ((شيميرا ستاندرد آند بورز تركيا شريعة المتداول)).

وتضم المنصة أيضاً كلاً من ((شيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة للأسهم القيِّمة))، و((شيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة لأسهم النمو))، و((شيميرا ستاندرد آند بورز السعودية شريعة))، و((شيميرا ستاندرد آند بورز الكويت شريعة))، و((صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات شريعة))، و((شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات يوستس))، بما يتيح للمستثمرين في الإمارات فرص الاستثمار بسهولة، وبشكل مباشر في أسواق مثل أمريكا، والسعودية، والكويت، وتركيا.

يذكر أن قيمة تداول صناديق المؤشرات المتداولة في عام 2023، تجاوزت حاجز الـ 5 مليارات درهم، في زيادة بنسبة 160 % عن العام السابق، مع وصول إجمالي أحجام تداولات صناديق المؤشرات المتداولة إلى مليار وحدة، ما يعكس نمواً بنسبة 205 % على أساس سنوي.

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