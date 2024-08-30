«الإمارات دبي الوطني كابيتال» ترتب أول تسهيلات قرض مشترك بـ 350 مليون يورو

رتبت شركة ((الإمارات دبي الوطني كابيتال)) المحدودة تسهيلات قرض عالمي مشترك لأجل ثلاث سنوات بقيمة 350 مليون يورو لصالح شركة ((بيكو بي. في)). وتولت ((الإمارات دبي الوطني كابيتال)) دور المنسق الوحيد والمنظم الرئيسي المفوض الأولي ومدير الاكتتاب لهذه التسهيلات، بينما تولى بنك الإمارات دبي الوطني دور وكيل التسهيلات.

وتعد ((بيكو بي. في))، المرخصة في هولندا، شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة ((بيكو)) العالمية المتخصصة بتصنيع الأجهزة المنزلية وتمتلك فروعاً في 58 دولة.وتعتبر تسهيلات القرض المشترك لأجل ثلاث سنوات هذه الأولى لـ((بيكو)) في سوق القروض المشتركة، وتمهد لمزيد من عمليات التمويل المماثلة مستقبلاً.

وسيتم استخدام التسهيلات لأغراض عامة ودعم أنشطة الشركة الرئيسية في إدارة استراتيجيات العمل الشاملة وتطوير أعمال الشركات التابعة.ونجحت ((الإمارات دبي الوطني كابيتال)) في تسويق الصفقة لتلاقي اهتماماً كبيراً من المؤسسات المالية في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.بالإضافة إلى ذلك، شهدت الصفقة طلباً هائلاً من 14 مؤسسة مالية لتحقق فائض اكتتاب بنسبة 200 % عن مبلغ التسهيلات الأولي البالغ 250 مليون يورو.

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