«الإمارات دبي الوطني كابيتال» ترتب أول تسهيلات قرض مشترك بـ 350 مليون يورو

(MENAFN
- Al-Bayan)
رتبت شركة ((الإمارات دبي الوطني كابيتال)) المحدودة تسهيلات قرض عالمي مشترك لأجل ثلاث سنوات بقيمة 350 مليون يورو لصالح شركة ((بيكو بي. في)). وتولت ((الإمارات دبي الوطني كابيتال)) دور المنسق الوحيد والمنظم الرئيسي المفوض الأولي ومدير الاكتتاب لهذه التسهيلات، بينما تولى بنك الإمارات دبي الوطني دور وكيل التسهيلات.
وتعد ((بيكو بي. في))، المرخصة في هولندا، شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة ((بيكو)) العالمية المتخصصة بتصنيع الأجهزة المنزلية وتمتلك فروعاً في 58 دولة.وتعتبر تسهيلات القرض المشترك لأجل ثلاث سنوات هذه الأولى لـ((بيكو)) في سوق القروض المشتركة، وتمهد لمزيد من عمليات التمويل المماثلة مستقبلاً.
وسيتم استخدام التسهيلات لأغراض عامة ودعم أنشطة الشركة الرئيسية في إدارة استراتيجيات العمل الشاملة وتطوير أعمال الشركات التابعة.ونجحت ((الإمارات دبي الوطني كابيتال)) في تسويق الصفقة لتلاقي اهتماماً كبيراً من المؤسسات المالية في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.بالإضافة إلى ذلك، شهدت الصفقة طلباً هائلاً من 14 مؤسسة مالية لتحقق فائض اكتتاب بنسبة 200 % عن مبلغ التسهيلات الأولي البالغ 250 مليون يورو.
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