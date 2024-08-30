9500 ترخيص في 44 نشاطاً لشركات التكنولوجيا والاتصالات بالإمارات

وصل عدد تراخيص الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات بالإمارات 9500 ترخيص مسجل حتى نهاية أغسطس الجاري، وفق مؤشرات حديثة للسجل الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد، حيث تعمل في 44 نشاطاً رئيسياً، ما يؤكد أن الإمارات باتت سوقاً جاذبة لشركات خدمات التكنولوجيا والمعلومات في مختلف المجالات.

ووفق البيانات، تتصدر التراخيص المسجلة 2487 ترخيصاً لشركات عاملة في استشارات تقنية المعلومات، و1787 ترخيصاً لشركات عاملة في قطاع تصميم نظم وبرامج الحواسيب الآلية. كما تضمنت 1222 شركة عاملة في أنشطة شبكات المعلومات، إضافة إلى 609 شركات مختصة في تصميم مواقع الشبكة المعلوماتية و427 ترخيصاً في مجال استشارات معدات وأجهزة الحواسيب، و417 ترخيصاً لشركات في قطاع الاستشارات في الابتكار والذكاء الاصطناعي.

وضمت التراخيص المسجلة في قطاع التكنولوجيا 304 تراخيص في مجالات تشغيل شبكات الحواسيب الآلية، و249 ترخيصاً في تحليل البيانات، و215 ترخيصاً لشركات تعمل في تصميم نظم الأجهزة، و187 ترخيصاً في استشارات الأمن الإلكتروني، و144 ترخيصاً في مجال تصميم تطبيقات وبرامج التواصل الاجتماعي، و142 ترخيصاً في مجال إدارة البيانات والأمن الإلكتروني، و136 ترخيصاً لشركات تعمل في مجال الاستثمار بالمشاريع التكنولوجية.

كما تضمنت 120 ترخيصاً لشركات في مجال إدخال محتوى مواقع الشبكات، و94 ترخيصاً في مجال استضافة المواقع الإلكترونية، و91 ترخيصاً في مجال تخزين البيانات واسترجاعها، و78 ترخيصاً لشركات في مجال خدمات إدارة المخاطر الإلكترونية، و77 ترخيصاً في مجال تصميم نظم قواعد المعلومات.

كما تضمنت مجالات التكنولوجيا المتقدمة 69 ترخيصاً في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، و50 ترخيصاً لتجارة الروبوتات، و48 ترخيصاً لشركات في أنشطة التدريب على الذكاء الاصطناعي، و47 ترخيصاً في مجال تأمين المواقع والحسابات الإلكترونية.

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