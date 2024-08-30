37.8 مليار درهم مكاسب سوق دبي في 8 أشهر

حقق سوق دبي المالي أفضل أداء خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى النتائج النصفية القوية للشركات والبنوك.

وأظهر رصد ((البيان)) صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 6.54 % خلال 8 أشهر، ليقفز من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي وصولاً إلى 4325.45 نقطة في آخر جلسات أغسطس، ليربح رأسماله السوقي ما يناهز 37.8 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 687.5 مليار درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 725.3 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، آخر جلسات أغسطس. وتلقى سوق دبي المالي دعماً رئيسياً من أسهم البنوك ذي الثقل الأكبر في وزن المؤشر بعد إعلانها عن نتائج نصفية قياسية.

وقاد سوق دبي صعود مؤشرات أسواق الخليج التي شهدت تبايناً في الأداء منذ مطلع عام 2024، حيث ارتفعت بورصات الكويت 4.61 %، ومسقط 3.63 %، و((تاسي)) السعودي 0.90 %، مقابل نزول بورصة قطر 5.8 %، وسوق أبوظبي 3.06 %، والبحرين 0.198 %.

وفي 8 أشهر، تعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم بي إتش إم كابيتال 117.4 %، والصناعات الوطنية القابضة 69.5 %، وباركن 68.6 %، وبنك المشرق 42.8 %، وتكافل الإمارات 37.3 %، وجي إف إتش المالية 35.8 %، وزاد دبي للتأمين 28.9 %، ودبي التجاري 23 %، ودو 21 %.

واستحوذ إعمار العقارية على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 13.8 مليار درهم منذ مطلع العام، تلاه الإمارات دبي الوطني جاذبا 8.1 مليارات درهم، ثم دبي الإسلامي مستقطبا 6.2 مليارات درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار قارب 1.7 مليار درهم خلال 8 أشهر، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 23.1 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 21.4 مليار درهم.

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء 112.4%، والفجيرة لصناعات البناء 50.7%، ومجموعة أغذية 42.4%، وأدنوك للإمداد41%، والظفرة للتأمين 39.2%، والدار العقارية 37.2%، والبنك التجاري الدولي 32.4%.

وزاد سواعد القابضة 28.4%، والمستثمر الوطني 27.65%، وبنك الشارقة 25.5%، وأبوظبي الإسلامي 24.7%، والوثبة الوطنية للتأمين 23.7%، وجلفار 22.2%، منذ مطلع عام 2024.

أداء شهري

وعلى المستوى الشهري، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.35% إلى مستوى 4325.45 نقطة، بآخر جلسات شهر أغسطس، ليربح رأسماله السوقي نحو 7.2 مليارات درهم، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، عند مستوى 9284.93 نقطة، متراجعا بنسبة 1.2% خلال أغسطس.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 718.1 مليار درهم في نهاية تداولات يوليو الماضي إلى 725.3 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، آخر جلسات أغسطس.

أداء يومي

وعلى المستوى اليومي، تباينت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية آخر جلسات أغسطس، إذ تراجع مؤشر سوق دبي 0.20%، وارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 0.57%، وسط سيولة قوية بلغت 3.2 مليارات درهم.

وكان ضمن الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي دبي للمرطبات 13.5%، ووطنية إنترناشيونال 2.86%، وتاكسي دبي 2.7%، وسلامة 2.45%، وفي أبوظبي صعد أم القيوين للاستثمارات العامة 6.2%، والشارقة للأسمنت 6.16%، وفينكس كروب 5%، وإي آند 3.7%.

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