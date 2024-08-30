330 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 8 أشهر بنمو 32 %

واصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي مع تحقيقه نمواً في المبيعات بلغ 32 % خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري، حيث سجلت 330 مليار درهم، فيما لامست المبيعات خلال أغسطس 47 مليار درهم، وهي أعلى قيمة للشهر نفسه على الإطلاق، كما تعتبر ثاني أعلى قيمة شهرية في تاريخ السوق بعد نتائج يوليو الماضي القياسية.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن مبيعات الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نتجت عن 112625 بنمو 32 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي بلغت فيه المبيعات 250 مليار درهم، نتجت عن 84045 صفقة.

وتظهر الأرقام أن السوق يتجه إلى تسجيل رقم قياسي جديد متجاوزاً بذلك الأرقام التي سجلت خلال 2023، الذي يعتبر الأعلى تاريخياً من حيث قيمة المبيعات السنوية، إذ تشكل مبيعات عقارات دبي خلال أول 8 أشهر من العام الجاري ما نسبته 82.2 % من إجمالي مبيعات العام الماضي التي بلغت 401 مليار درهم.

وسجلت التصرفات الإجمالية خلال أول ثمانية أشهر 478 مليار درهم نتجت عن 140895 صفقة بنمو 36.5 % مقارنة بالقيمة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي عند 350 مليار درهم والتي نتجت عن 110932 تصرفاً، وتوزعت التصرفات منذ بداية العام على: 330 مليار درهم مبيعات نتجت عن 112625 صفقة، و116.3 مليار درهم رهوناً نتجت عن 22726 صفقة، و32.5 مليار درهم هبات نتجت عن 5544 صفقة.

وحلت منطقة الخليج التجاري في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 18.7 مليار درهم نتجت عن 7618 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة قرية جميرا الدائرية عبر 11109 صفقات بقيمة 13 مليار درهم، وثالثاً منطقة برج خليفة عبر 2918 صفقة بقيمة 12.2 مليار درهم، ورابعاً منطقة نخلة جميرا عبر 1116 صفقة بقيمة 11.6 مليار درهم، وخامساً منطقة مدينة المطار عبر 2812 صفقة بقيمة 10.2 مليارات درهم.

وارتفعت مبيعات أغسطس بنسبة 40 % على أساس سنوي لتصل إلى 46.9 مليار درهم نتجت عن 16105 صفقات مقابل 33.6 مليار درهم موزعة على 11956 صفقة في الشهر نفسه من 2023، وتعتبر المبيعات المسجلة خلال أغسطس الجاري هي أعلى قيمة مبيعات للشهر نفسه على الإطلاق وثاني أعلى قيمة لمبيعات شهرية في تاريخ السوق.

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