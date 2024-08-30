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بيراميدز بطل كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه

8/30/2024 7:28:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توج فريق بيراميدز بلقب كأس مصر لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نادي زد 1 /صفر، الجمعة، في المباراة
النهائية للبطولة والذي أقيم على ملعب "برج العرب"
في الاسكندرية.

وسجل فيستون مايلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.

ونجح بيراميدز في تحقيق لقب الكأس للمرة الأولى في تاريخه، وهي المرة الأولى التي يتوج فيها فريق من خارج الأهلي أو الزمالك باللقب منذ 2011 حينما توج إنبي باللقب على حساب الزمالك.

وبات ذلك اللقب هو الأول في تاريخ نادي بيراميدز الذي تأسس عام 2018 وكان يسمى سابقا بالأسيوطي ولعب عدة مواسم في الدوري المصري الممتاز قبل تغيير الإسم إلى بيراميدز.

وخسر بيراميدز نهائي كأس مصر في نسختي 2019 أمام الزمالك ونسخة عام 2022 أمام الأهلي.

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