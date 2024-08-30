نابولي يتعاقد مع ماكتوميناي رسمياً

تعاقد نابولي الجمعة مع الدولي الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي قادما من الإنجليزي، وذلك بعد يوم واحد من تعاقده مع الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، وفقا لما أعلنه نادي الجنوب الناشط جدا في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وقال بطل إيطاليا في 2023 في بيان مقتضب "يعلن نابولي التعاقد بشكل دائم مع سكوت ماكتوميناي قادما من مانشستر يونايتد".

ولم يُكشف عن قيمة الصفقة، لكن الصحافة الإيطالية قدرتها بـ30 مليون يورو.

وكان ماكتوميناي أحد اللاعبين المحبوبين في "أولد ترافورد"، سواء بسبب التزامه أو بسبب ولائه لمانشستر يونايتد وهو ناديه الدائم، علما أنه دافع عن ألوانه في أكثر من 250 مباراة (29 هدفا)، انطلاقا من ظهوره الأول في مايو 2017.

وبات الاسكتلندي سادس تعاقد يبرمه نابولي في سوق الانتقالات الصيفي بعد لوكاكو، البرازيلي دافيد نيريس، أليساندرو بونجورنو، الإسباني رافا مارين وليوناردو سبيناتسولا.

ويسعى نادي الجنوب الإيطالي إلى تجديد فريقه بقيادة مدربه الجديد أنتونيو كونتي، وذلك لتجنب تكرار الموسم الماضي الكارثي الذي غيّر خلاله ثلاثة مدربين وأنهاه بالحلول عاشرا في الدوري المحلي.

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