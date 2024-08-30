«مسبار الأمل» يرصد ظاهرة الشفق المنفصل لكوكب المريخ

نشر مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، صورة التقطها ((مسبار الأمل)) لظاهرة الشفق المنفصل لكوكب للمريخ، والذي هو عبارة عن أقواس مضية تتولد عن الحقول المغناطيسية القشرية، والتي تشكلت بفعل الحقول المغناطيسية المحلية للمريخ، بدلاً من حقل مغناطيسي عالمي.

حقول مغناطيسية

وذكر المشروع في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي ((إنستغرام)): ((يكشف كوكب المريخ عن أسراره من خلال الشفق الفريد، الذي يختلف عن نظيره على الأرض، وقد رصد ((مسبار الأمل)) هذه الظواهر التي تتشكل بفعل الحقول المغناطيسية المحلية للمريخ، بدلاً من حقل مغناطيسي عالمي)).

وأضاف: ((بحسب جاستن ديغو خبير الغلاف الجوي العلوي للمريخ، عضو في الفريق العلمي لمسبار الأمل، فإن المريخ يشهد الشفق المنفصل، وهي أقواس مضيئة تتولد عن الحقول المغناطيسية القشرية، بالإضافة إلى الشفق المنتشر وشفق البرتون، الذي تسببه الجسيمات النشطة الشمسية، وتفاعلات الرياح الشمسية، ويعد شفق البرتون الهيدروجيني مميزاً بشكل خاص، ولا يرى على الأرض)).

وأكد مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، أن هذه الاكتشافات رؤى مهمة حول ديناميكيات الغلاف الجوي للمريخ، وتفاعلات مع النشاط الشمسي، ويعزز وجود هذه البيانات والصور، الفهم للبيئات الكوكبية.

بيانات نوعية

ويواصل ((مسبار الأمل)) تسجيل ورصد بيانات نوعية، من خلال التقنيات التي يضمها، والتي هي عبارة عن ثلاثة أجهزة علمية، هي: كاميرا الاستكشاف الرقمية EXI، والمقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء EMIRS، الذي يقيس درجات الحرارة، وتوزيع الغبار وبخار الماء والغيوم الجليدية في الطبقة السفلى للغلاف الجوي للكوكب الأحمر.

بالإضافة إلى المقياس الطيفي بالأشعة ما فوق البنفسجية EMUS، ويقيس الأكسجين وأول أكسيد الكربون في الطبقة الحرارية للمريخ، والهيدروجين والأكسجين في الغلاف الخارجي للمريخ.

وكان مسبار الأمل قد رصد مؤخراً مشهداً لكوكب المريخ في منتصف الخريف، والذي التقطته كاميرا الاستكشاف الرقمية ((EXI))، والذي اكتشف وجود عاصفة ترابية ضخمة، يبلغ قطرها حوالي 3500 كيلو متر، في المنطقة الجنوبية من الكوكب، وسحباً زرقاء مكثفة أعلى النصف الشمالي من العاصفة الترابية، إلى جانب جليد الماء على ارتفاعات عالية.

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