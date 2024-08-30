الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان ملك ماليزيا بذكرى العيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.
وأعرب جلالة الملك المعظم، في البرقية، عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالة ملك ماليزيا موفور الصحة والسعادة، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار والرقي.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا.
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