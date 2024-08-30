الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان ملك ماليزيا بذكرى العيد الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬البرقية،‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لجلالة‭ ‬ملك‭ ‬ماليزيا‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة،‭ ‬ولشعب‭ ‬ماليزيا‭ ‬الشقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬والرقي‭.‬

وبعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬السلطان‭ ‬إسكندر،‭ ‬ملك‭ ‬ماليزيا،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لبلاده‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬السيد‭ ‬أنور‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬ماليزيا‭.‬

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