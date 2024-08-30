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إسرائيل تواصل عدوانها لليوم الثالث على التوالي على الضفة الغربية المحتلة

8/30/2024 7:23:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

جنين‭ - ‬الوكالات‭: ‬واصلت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عدوانها‭ ‬الواسع‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جنين‭ ‬حيث‭ ‬قتلت‭ ‬أمس‭ ‬ثلاثة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬حماس‭.‬

وتثير‭ ‬العملية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬قلق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬حذّرت‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬‮«‬تدهور‭ ‬الوضع‭ ‬المتفجّر‭ ‬أصلا‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬العدوان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭ ‬والمدمّر‭ ‬من‭ ‬إتمام‭ ‬شهرها‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭.‬

وأعلن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬فجر‭ ‬الأربعاء‭ ‬بدء‭ ‬عملية‭ ‬واسعة‭ ‬ضد‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬وطوباس‭ ‬وطولكرم‭. ‬واستشهد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬19‭ ‬فلسطينيا‭ ‬في‭ ‬العملية،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬وجيش‭ ‬الاحتلال،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬في‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬فلسطينية‭. ‬

وأفاد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بأنه‭ ‬قتل‭ ‬أمس‭ ‬وسام‭ ‬حازم،‭ ‬قائد‭ ‬شبكة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬جنين‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬قضى‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬الاحتلال‭ ‬أن‭ ‬طائرة‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬قتلت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬عنصرين‭ ‬آخرين‭ ‬‮«‬حاولا‭ ‬الهرب‭ ‬من‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬كانوا‭ ‬يستقلونها‮»‬‭ ‬مع‭ ‬حازم‭. ‬وقتل‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الزبابدة‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬جنين‭. ‬

وأفاد‭ ‬سكان‭ ‬بأن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬انسحبت‭ ‬خلال‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬طولكرم‭ ‬ومخيم‭ ‬نور‭ ‬شمس،‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬المواجهات‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬ومحيطها‭. ‬وكانت‭ ‬انسحبت‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬طوباس‭ ‬ومخيم‭ ‬الفارعة‭. ‬

وأظهر‭ ‬فيديو‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬نور‭ ‬شمس‭ ‬في‭ ‬طولكرم‭ ‬فلسطينيين‭ ‬يعاينون‭ ‬آثار‭ ‬المعارك‭. ‬

وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدمار‭ ‬واللون‭ ‬الأسود‭ ‬الذي‭ ‬غطّى‭ ‬بعض‭ ‬المباني‭ ‬الاسمنتية‭ ‬جراء‭ ‬حرائق،‭ ‬بدت‭ ‬بعض‭ ‬الطرق‭ ‬الضيقة‭ ‬وقد‭ ‬جرفت‭ ‬بالكامل‭ ‬نتيجة‭ ‬مرور‭ ‬الدبابات‭ ‬العسكرية‭ ‬فيها‭. ‬

وقال‭ ‬نايف‭ ‬العجمة‭: ‬‮«‬ما‭ ‬الفارق‭ ‬بيننا‭ ‬وبين‭ ‬غزة؟‭ ‬لا‭ ‬فارق‭ ‬بيننا‭ ‬وبين‭ ‬غزة،‭ ‬نحن‭ ‬غزة‭ ‬ثانية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬مخيمنا‭...‬‮»‬‭. ‬

وتشهد‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬توغلات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬منتظمة‭. ‬لكن‭ ‬من‭ ‬النادر‭ ‬أن‭ ‬تنفذ‭ ‬بشكل‭ ‬متزامن‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬عدّة،‭ ‬وبإسناد‭ ‬جوي،‭ ‬كما‭ ‬يحدث‭ ‬منذ‭ ‬الأربعاء‭.
‬ودعا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬للعمليات‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬واعتبرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التطورات‭ ‬الخطرة‭ ‬تغذي‭ ‬الوضع‭ ‬المتفجر‭ ‬أصلا‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭.
‬واعتبرت‭ ‬فرنسا‭ ‬أمس‭ ‬أنّ‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬‮«‬تفاقم‭ ‬جو‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬وعنف‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬ندّدت‭ ‬إسبانيا‭ ‬بـ«اندلاع‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‮»‬،‭ ‬مشدّدة‭ ‬على‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬إطلاقا‮»‬‭.
‬كذلك،‭ ‬أعربت‭ ‬لندن‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقها‭ ‬العميق‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬‮«‬الأساليب‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تستخدمها‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية،‭ ‬و«التقارير‭ ‬عن‭ ‬ضحايا‭ ‬مدنيين‭ ‬وتدمير‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬المدنية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬ملحّة‮»‬‭.‬

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