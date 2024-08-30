إسرائيل تواصل عدوانها لليوم الثالث على التوالي على الضفة الغربية المحتلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
جنين - الوكالات: واصلت القوات الإسرائيلية عدوانها الواسع على الضفة الغربية المحتلة ولا سيما في منطقة جنين حيث قتلت أمس ثلاثة عناصر من حماس.
وتثير العملية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية قلق الأمم المتحدة التي حذّرت من خطر «تدهور الوضع المتفجّر أصلا» في الأراضي الفلسطينية مع اقتراب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة المحاصر والمدمّر من إتمام شهرها الحادي عشر.
وأعلن جيش الاحتلال فجر الأربعاء بدء عملية واسعة ضد فصائل المقاومة في شمال الضفة الغربية، وخصوصا في جنين وطوباس وطولكرم. واستشهد ما لا يقل عن 19 فلسطينيا في العملية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله وجيش الاحتلال، غالبيتهم من المقاتلين في فصائل مسلحة فلسطينية.
وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأنه قتل أمس وسام حازم، قائد شبكة حماس في جنين.
وأوضح أن الأخير قضى «خلال تبادل إطلاق النار». وأكد الاحتلال أن طائرة لسلاح الجو قتلت بعد ذلك عنصرين آخرين «حاولا الهرب من السيارة التي كانوا يستقلونها» مع حازم. وقتل الثلاثة في بلدة الزبابدة جنوب غرب جنين.
وأفاد سكان بأن القوات الإسرائيلية انسحبت خلال ليل الخميس الجمعة من طولكرم ومخيم نور شمس، بينما لا تزال المواجهات مستمرة في جنين ومحيطها. وكانت انسحبت قبل ذلك من طوباس ومخيم الفارعة.
وأظهر فيديو لفرانس برس في مخيم نور شمس في طولكرم فلسطينيين يعاينون آثار المعارك.
وإضافة إلى الدمار واللون الأسود الذي غطّى بعض المباني الاسمنتية جراء حرائق، بدت بعض الطرق الضيقة وقد جرفت بالكامل نتيجة مرور الدبابات العسكرية فيها.
وقال نايف العجمة: «ما الفارق بيننا وبين غزة؟ لا فارق بيننا وبين غزة، نحن غزة ثانية، وخصوصا مخيمنا...».
وتشهد الضفة الغربية توغلات إسرائيلية منتظمة. لكن من النادر أن تنفذ بشكل متزامن في مدن عدّة، وبإسناد جوي، كما يحدث منذ الأربعاء.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان الخميس «إلى وقف فوري للعمليات» الإسرائيلية. واعتبرت الأمم المتحدة أن «التطورات الخطرة تغذي الوضع المتفجر أصلا في الأراضي الفلسطينية».
واعتبرت فرنسا أمس أنّ العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية «تفاقم جو عدم استقرار وعنف غير مسبوق»، فيما ندّدت إسبانيا بـ«اندلاع أعمال العنف»، مشدّدة على أنّه «أمر غير مقبول إطلاقا».
كذلك، أعربت لندن عن «قلقها العميق» جراء «الأساليب» التي تستخدمها القوات الإسرائيلية في العملية العسكرية، و«التقارير عن ضحايا مدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية» في الضفة الغربية، مؤكدة أنّ «الحاجة إلى وقف التصعيد ملحّة».
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