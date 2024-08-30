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دمار هائل وجثث متحللة في خانيونس بعد انسحاب قوات الاحتلال

8/30/2024 7:23:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬وصف‭ ‬سكان‭ ‬خانيونس‭ ‬مشاهد‭ ‬الدمار‭ ‬الواسع‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعدما‭ ‬عادوا‭ ‬إليها‭ ‬أمس،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬زعم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬أنهى‭ ‬عملية‭ ‬استمرت‭ ‬شهرا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬ووسط‭ ‬القطاع‭.‬

وأشارت‭ ‬أمل‭ ‬الأسطل‭ (‬48‭ ‬عاما‭) ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬رأته‭ ‬عند‭ ‬عودتها‭ ‬إلى‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬من‭ ‬دمار‭ ‬وجثث‭ ‬متحللة‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬عدنا‭ ‬لنتفقد‭ ‬منطقتنا،‭ ‬وجدنا‭ ‬بيتنا‭ ‬مدمرا‭ ‬وبيت‭ ‬جيراننا‭ ‬أيضا‭ ‬وجثة‭ ‬أحد‭ ‬جيراننا‭ ‬متحللة‭ ‬هناك‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬مآس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬ولم‭ ‬نستطع‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬معالم‭ ‬الحي‭ ‬التي‭ ‬اختفت‭ ‬كلها‮»‬‭. ‬

من‭ ‬ناحيته‭ ‬زعم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الفرقة‭ ‬98‭ ‬استكملت‭ ‬عمليتها‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬خانيونس‭ (‬جنوب‭) ‬ودير‭ ‬البلح‭ (‬وسط‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬النشاط‭ ‬العملاني‭ ‬المتزامن‭ ‬فوق‭ ‬وتحت‭ ‬الأرض‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬العملية،‭ ‬قضت‭ ‬القوات‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬‮«‬مسلحا‮»‬‭ ‬ودمّرت‭ ‬عشرات‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭. ‬

وأكد‭ ‬متحدث‭ ‬عسكري‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ألا‭ ‬عمليات‭ ‬أخرى‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬هاتين‭ ‬المنطقتين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭. ‬

ميدانيا،‭ ‬أفادت‭ ‬فرق‭ ‬الإسعاف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬عن‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬أمس،‭ ‬مؤكدة‭ ‬سقوط‭ ‬ثلاثة‭ ‬شهداء‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬خانيونس‭ (‬جنوب‭)‬،‭ ‬واثنين‭ ‬آخرين‭ ‬بينهما‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬طال‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ (‬شمال‭). ‬

وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬قصف‭
‬مدفعي‭ ‬على‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ (‬شمال‭). ‬

في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬تزداد‭ ‬الأوضاع‭ ‬تدهورا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬يتواصل‭ ‬العدوان‭ ‬والقصف‭ ‬الوحشي‭.‬

وتحدثت‭ ‬مسؤولة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬معاناة‭ ‬سكان‭ ‬القطاع،‭ ‬قائلة‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تتجاوز‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬إنسان‭ ‬تحمله‮»‬،‭ ‬متسائلة‭ ‬‮«‬ما‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬بحسِّنا‭ ‬الأساسي‭ ‬بالإنسانية؟‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬جويس‭ ‬مسويا،‭ ‬الرئيسة‭ ‬بالوكالة‭ ‬لمكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ (‬أوتشا‭) ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬حول‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬‮«‬المدنيون‭ ‬جوعى‭ ‬وعطشى‭ ‬ومرضى‭ ‬وبلا‭ ‬مأوى،‭ ‬وقد‭ ‬دفِعوا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬حدود‭ ‬التحمل‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬أبعد‭ ‬مما‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬إنسان‭ ‬تحمله‮»‬‭. ‬

وتسبّب‭ ‬القصف‭ ‬الوحشي‭ ‬والعمليات‭ ‬البرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬باستشهاد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬40602‭ ‬شخص،‭ ‬وفقا‭ ‬لآخر‭ ‬أرقام‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭. ‬وتؤكد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬الشهداء‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭.‬

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