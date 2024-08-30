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مسؤول بعثات السلام الأممية: خطر توسع الحرب إقليميا مازال كبيرا

8/30/2024 7:23:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

بروكسل‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬بعثات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬جان‭ ‬بيار‭ ‬لاكروا،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬أن‭ ‬خطر‭ ‬توسّع‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬اقليميا‭ ‬مازال‭ ‬‮«‬كبيرا‮»‬،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأن‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬لن‭ ‬تتجاوز‭ ‬خطوطا‭ ‬معينة‭. ‬وقال‭ ‬لاكروا‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يكون‭ ‬لدى‭ ‬البعض‭ ‬شعور‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬قواعد‭ ‬لا‭ ‬يرغب‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬تجاوزها،‭ ‬وبالتالي،‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬أكثر‭ ‬استقرارا‭ ‬مما‭ ‬يبدو‮»‬‭. ‬وتدارك‭ ‬‮«‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬مازال‭ ‬خطر‭ ‬التصعيد‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬كبيرا‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماع‭ ‬لوزراء‭ ‬دفاع‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الـ27‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬خطير‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬غداة‭ ‬شنّ‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬هجوما‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬فتح‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬ما‭ ‬سماه‭ ‬‮«‬جبهة‭ ‬إسناد‮»‬‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ويقول‭ ‬إنه‭ ‬يستهدف‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬هجماته‭ ‬اليومية‭. ‬وتردّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬ذاك‭ ‬الحين‭ ‬بقصف‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬تستهدف‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬ومقاتليه‭. ‬

ويتبادل‭ ‬الطرفان‭ ‬القصف‭ ‬يوميا‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬أشهر،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬الحزب‭ ‬الموالي‭ ‬لإيران،‭ ‬وتسبّب‭ ‬بأضرار‭ ‬جسيمة‭ ‬ونزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الحدود‭.

وشدد‭ ‬المسؤول‭ ‬الأممي‭ ‬على‭ ‬خطر‭ ‬التصعيد‭ ‬‮«‬غير‭ ‬المقصود‮»‬‭ ‬والناتج‭ ‬من‭ ‬‮«‬سوء‭ ‬فهم‮»‬‭.
‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬المخاطر،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬لا‭ ‬يفهم‭ ‬بالضبط‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬حسابات‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‮»‬‭.
‬وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬قصف‭ ‬مواقع‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬صاروخ‭ ‬كاتيوشا‭ ‬وعشرات‭ ‬المسيّرات‭ ‬ردّا‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬القيادي‭ ‬العسكري‭ ‬البارز‭ ‬فؤاد‭ ‬شكر‭ ‬بغارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يوليو،‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أنها‭ ‬أحبطت‭ ‬‮«‬جزءا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬هجوم‮»‬‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬أراضيها،‭ ‬ونفّذت‭ ‬ضربات‭ ‬استباقية‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬المشتعل،‭ ‬مدّد‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬تفويض‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الموقتة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ (‬يونيفيل‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬عسكري‭. ‬وأدّى‭ ‬هجوم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬1199‭ ‬شخصا،‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬وفق‭ ‬تعداد‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬أرقام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬رسمية‭. ‬وخُطف‭ ‬251‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬103‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بينهم‭ ‬33‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬موتهم‭. ‬

وتسبّب‭ ‬القصف‭ ‬والعمليات‭ ‬البرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬بمقتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬40602‭ ‬شخص،‭ ‬وفقا‭ ‬لآخر‭ ‬أرقام‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭. ‬وتؤكد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬القتلى‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭. ‬وتشن‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬الأربعاء‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

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