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جابر يرأس وفد الطائرة الشاطئية في العربية

8/30/2024 7:22:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

كلف‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬راشد‭ ‬جابر‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬برئاسة‭ ‬وفد‭ ‬منتخباتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬‮«‬رجال‭ ‬وسيدات‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬إبان‭ ‬الفترة‭ ‬4‭-‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬القادم‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬طائرتنا‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بأربعة‭ ‬فرق‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ،‭ ‬اثنين‭ ‬للرجال‭ ‬واثنين‭ ‬للسيدات‭.‬

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