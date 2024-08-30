جابر يرأس وفد الطائرة الشاطئية في العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة راشد جابر عضو المجلس رئيس لجنة الحكام برئاسة وفد منتخباتنا الوطنية للكرة الطائرة الشاطئية «رجال وسيدات» خلال مشاركته في البطولة العربية المقرر إقامتها في تونس إبان الفترة 4-10 سبتمبر القادم.
الجدير بالذكر أن طائرتنا تشارك في البطولة بأربعة فرق تحت قيادة الكابتن محمد الشيخ، اثنين للرجال واثنين للسيدات.
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