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الأشبال والناشئين يمثلان جيل الذهب

8/30/2024 7:22:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬


أفاد‭ ‬عبدالرضا‭ ‬عاشوري‭ ‬رئيس‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بأن‭ ‬منافسات‭ ‬فئتي‭ ‬الأشبال‭ ‬والناشئين‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬سينطلق‭ ‬يوم‭ ‬4‭ ‬سبتمبر‭ ‬القادم‭ ‬ستكون‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭.‬

وقال‭ ‬عاشوري‭ ‬إن‭ ‬منافسات‭ ‬الناشئين‭ ‬ستنطلق‭ ‬4‭ ‬سبتمبر‭ ‬والأشبال‭ ‬6‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مسمى‭ ‬جيل‭ ‬الذهب‭ ‬كان‭ ‬مقتصر‭ ‬سابقا‭ ‬على‭ ‬مسابقات‭ ‬الأشبال،‭ ‬وسينسحب‭ ‬المسمى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين‭ ‬كذلك‭.‬

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