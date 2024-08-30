الأشبال والناشئين يمثلان جيل الذهب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: علي ميرزا
أفاد عبدالرضا عاشوري رئيس المسابقات في اتحاد الكرة الطائرة بأن منافسات فئتي الأشبال والناشئين خلال الموسم الجديد الذي سينطلق يوم 4 سبتمبر القادم ستكون تحت مسمى دوري خالد بن حمد لجيل الذهب.
وقال عاشوري إن منافسات الناشئين ستنطلق 4 سبتمبر والأشبال 6 من الشهر نفسه.
ولفت إلى أن مسمى جيل الذهب كان مقتصر سابقا على مسابقات الأشبال، وسينسحب المسمى في هذا الموسم على فئة الناشئين كذلك.
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