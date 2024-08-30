رونالدو يتوج بجائزة خاصة من (يويفا)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

توج‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬المخضرم‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬بجائزة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يويفا‭)‬،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬قرعة‭ ‬مرحلة‭ ‬الدوري‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬إمارة‭ ‬موناكو‭.‬

وحصل‭ ‬رونالدو،‭ ‬نجم‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬السعودي،‭ ‬بالجائزة،‭ ‬تكريما‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬تصدره‭ ‬قائمة‭ ‬الهدافين‭ ‬التاريخيين‭ ‬لبطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وتمكن‭ ‬رونالدو‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬140‭ ‬هدفا‭ ‬طوال‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية،‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬بقمصان‭ ‬أندية‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭.‬

وتحدث‭ ‬السلوفيني‭ ‬أليكسندر‭ ‬سيفرين‭ ‬رئيس‭ ‬يويفا‭ ‬عن‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬البرتغال‭ ‬خلال‭ ‬تسليمه‭ ‬الجائزة‭ ‬للنجم‭ ‬الأسطوري،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬مسيرة‭ ‬رونالدو‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ساعتين‭ ‬للحديث‭ ‬عنها‭. ‬تسجيل‭ ‬140‭ ‬هدفا‭ ‬أمر‭ ‬استثنائي‭. ‬إنه‭ ‬مشوار‭ ‬رائع‭. ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬كيف‭ ‬تحقق‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬سيفرين‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬فكرنا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬فإنه‭ ‬ينبغي‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نفكر‭ ‬في‭ ‬رونالدو‭. ‬إنه‭ ‬يستحق‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬حقا‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬رئيس‭ ‬يويفا‭ ‬حديثه‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لسوء‭ ‬الحظ‭ ‬لا‭ ‬يلعب‭ ‬رونالدو‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأندية،‭ ‬لكننا‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬للقارة‭ ‬العجوز‭ ‬يوما‭ ‬ما‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرح‭ ‬رونالدو‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬لعبت‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬مع‭ ‬النصر‭ ‬مثلما‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬إنني‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬بالتواجد‭ ‬هنا‭. ‬شكرا‭ ‬لهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬تعني‭ ‬الكثير‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬رونالدو‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬هي‭ ‬أعلى‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬لقد‭ ‬كنت‭ ‬محظوظا‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬بتحقيق‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬كأكثر‭ ‬اللاعبين‭ ‬تسجيلا‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬ولكني‭ ‬أتحدث‭ ‬عن‭ ‬متعة‭ ‬المشاهدة‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يحفزنا‭ ‬عندما‭ ‬نستمع‭ ‬للأغنية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبطولة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬أمرا‭ ‬خاصا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬رونالدو‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬فزت‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬وسجلت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬هنا‭ ‬بهذه‭ ‬الذكريات‭ ‬الرائعة،‭ ‬ولا‭ ‬نعرف‭ ‬ما‭ ‬يخبئه‭ ‬لنا‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وردا‭ ‬عن‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬والهدف‭ ‬الذي‭ ‬مازالا‭ ‬عالقين‭ ‬في‭ ‬ذهنه‭ ‬بدوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬رد‭ ‬رونالدو‭ ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬أختار‭ ‬مباراة‭ ‬لا‭ ‬أنساها‭ ‬ولكن‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬الأولى‭ ‬دائما‭ ‬هي‭ ‬الأهم‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬توجت‭ ‬باللقب‭ ‬لأول‭ ‬عام‭ ‬2008‭ (‬على‭ ‬حساب‭ ‬تشيلسي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭) ‬سجلت‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬وأهدرت‭ ‬ركلة‭ ‬ترجيح،‭ ‬لكنني‭ ‬أحمل‭ ‬مشاعر‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

وأتم‭ ‬رونالدو‭ ‬تصريحاته‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬الألقاب‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬توجت‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬لكن‭ ‬نهائي‭ ‬نسخة‭ ‬2008‭ ‬مازال‭ ‬خالدا‭ ‬في‭ ‬ذاكرتي‮»‬‭.‬