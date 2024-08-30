Saturday, 31 August 2024 05:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رونالدو يتوج بجائزة خاصة من (يويفا)

8/30/2024 7:22:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

توج‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬المخضرم‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬بجائزة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يويفا‭)‬،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬قرعة‭ ‬مرحلة‭ ‬الدوري‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬إمارة‭ ‬موناكو‭.‬

وحصل‭ ‬رونالدو،‭ ‬نجم‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬السعودي،‭ ‬بالجائزة،‭ ‬تكريما‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬تصدره‭ ‬قائمة‭ ‬الهدافين‭ ‬التاريخيين‭ ‬لبطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وتمكن‭ ‬رونالدو‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬140‭ ‬هدفا‭ ‬طوال‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية،‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬بقمصان‭ ‬أندية‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭.‬

وتحدث‭ ‬السلوفيني‭ ‬أليكسندر‭ ‬سيفرين‭ ‬رئيس‭ ‬يويفا‭ ‬عن‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬البرتغال‭ ‬خلال‭ ‬تسليمه‭ ‬الجائزة‭ ‬للنجم‭ ‬الأسطوري،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬مسيرة‭ ‬رونالدو‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ساعتين‭ ‬للحديث‭ ‬عنها‭. ‬تسجيل‭ ‬140‭ ‬هدفا‭ ‬أمر‭ ‬استثنائي‭. ‬إنه‭ ‬مشوار‭ ‬رائع‭. ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬كيف‭ ‬تحقق‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬سيفرين‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬فكرنا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬فإنه‭ ‬ينبغي‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نفكر‭ ‬في‭ ‬رونالدو‭. ‬إنه‭ ‬يستحق‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬حقا‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬رئيس‭ ‬يويفا‭ ‬حديثه‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لسوء‭ ‬الحظ‭ ‬لا‭ ‬يلعب‭ ‬رونالدو‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأندية،‭ ‬لكننا‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬للقارة‭ ‬العجوز‭ ‬يوما‭ ‬ما‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرح‭ ‬رونالدو‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬لعبت‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬مع‭ ‬النصر‭ ‬مثلما‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬إنني‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬بالتواجد‭ ‬هنا‭. ‬شكرا‭ ‬لهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬تعني‭ ‬الكثير‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬رونالدو‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬هي‭ ‬أعلى‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬لقد‭ ‬كنت‭ ‬محظوظا‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬بتحقيق‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬كأكثر‭ ‬اللاعبين‭ ‬تسجيلا‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬ولكني‭ ‬أتحدث‭ ‬عن‭ ‬متعة‭ ‬المشاهدة‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يحفزنا‭ ‬عندما‭ ‬نستمع‭ ‬للأغنية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبطولة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬أمرا‭ ‬خاصا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬رونالدو‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬فزت‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬وسجلت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬هنا‭ ‬بهذه‭ ‬الذكريات‭ ‬الرائعة،‭ ‬ولا‭ ‬نعرف‭ ‬ما‭ ‬يخبئه‭ ‬لنا‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وردا‭ ‬عن‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬والهدف‭ ‬الذي‭ ‬مازالا‭ ‬عالقين‭ ‬في‭ ‬ذهنه‭ ‬بدوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬رد‭ ‬رونالدو‭ ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬أختار‭ ‬مباراة‭ ‬لا‭ ‬أنساها‭ ‬ولكن‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬الأولى‭ ‬دائما‭ ‬هي‭ ‬الأهم‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬توجت‭ ‬باللقب‭ ‬لأول‭ ‬عام‭ ‬2008‭ (‬على‭ ‬حساب‭ ‬تشيلسي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭) ‬سجلت‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬وأهدرت‭ ‬ركلة‭ ‬ترجيح،‭ ‬لكنني‭ ‬أحمل‭ ‬مشاعر‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

وأتم‭ ‬رونالدو‭ ‬تصريحاته‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬الألقاب‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬توجت‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬لكن‭ ‬نهائي‭ ‬نسخة‭ ‬2008‭ ‬مازال‭ ‬خالدا‭ ‬في‭ ‬ذاكرتي‮»‬‭.‬

MENAFN30082024000055011008ID1108621128

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث