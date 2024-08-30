سان جرمان في امتحان جدي أمام ليل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسير‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬وعينه‭ ‬على‭ ‬فوز‭ ‬ثالث‭ ‬تواليا‭ ‬حين‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

غياب‭ ‬النجم‭ ‬الأوّل‭ ‬المهاجم‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬ترك‭ ‬أثره‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬فالفريق‭ ‬الباريسي‭ ‬كشّر‭ ‬عن‭ ‬أنيابه‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراتين،‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬لوهافر‭ ‬4‭-‬1‭ (‬انتظر‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬85‭ ‬لتسجيل‭ ‬الثاني‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬اكتسح‭ ‬ضيفه‭ ‬مونبلييه‭ ‬6‭-‬0‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬يعلم‭ ‬أن‭ ‬المواجهة‭ ‬مع‭ ‬ليل‭ ‬ستكون‭ ‬الاختبار‭ ‬الحقيقي‭ ‬لفريقه‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتغيّر‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات،‭ ‬حيث‭ ‬أجرى‭ ‬عددا‭ ‬قليلا‭ ‬من‭ ‬التعاقدات،‭ ‬كان‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬نيفيس‭ ‬أبرزها‭.‬

اللاعب‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬بنفيكا‭ ‬بنحو‭ ‬75‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬قدّم‭ ‬نفسه‭ ‬بقوة‭ ‬لجمهور‭ ‬العاصمة،‭ ‬إذ‭ ‬صنع‭ ‬أربع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬استفاد‭ ‬منها‭ ‬الجناح‭ ‬برادلي‭ ‬باركولا‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬هدفين‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬رصيده‭.‬

وعبّر‭ ‬إنريكي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بما‭ ‬يقدّمه‭ ‬فريقه‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة،‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الأخير‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬جدا‭ ‬جدا‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬تواصل‭ ‬بها‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬الليلة‭ (‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭)‬،‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬والدفاع،‭ ‬وكذلك‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬جماهيرنا‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تغني‭ ‬وتستمتع‭. ‬بالنسبة‭ ‬إلينا،‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬هي‭ ‬عرض،‭ ‬استعراض‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬مع‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬نحاول‭ ‬أن‭ ‬نظهر‭ ‬لجماهيرنا‭ ‬أننا‭ ‬متحمسون‭ ‬ونريدهم‭ ‬أن‭ ‬يستمتعوا‭. ‬خاصة‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬محظوظًا‭ ‬بتدريب‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭. ‬لو‭ ‬كان‭ ‬لدي‭ ‬لاعبون‭ ‬آخرون،‭ ‬لما‭ ‬استطعنا‭ ‬اللعب‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‮»‬‭.‬

‮«‬لا‭ ‬عجلة‭ ‬أو‭ ‬أولوية‮»‬‭ ‬

ويعلم‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬مهم،‭ ‬لكن‭ ‬الأهم‭ ‬هو‭ ‬المشوار‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬حيث‭ ‬أوقعته‭ ‬القرعة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬وخارج‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬وأرسنال‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أربعة‭ ‬فرقٍ‭ ‬أخرى،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬العريقة‭ ‬بنظامها‭ ‬الجديد،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬المباريات‭ ‬الأولى‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭.‬

ويعتمد‭ ‬إنريكي‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬بعد‭ ‬مغادرة‭ ‬مبابي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬آخرين،‭ ‬ولا‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬يستهدف‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬نجوم‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬النادي‭ ‬المملوك‭ ‬قطريا‭ ‬يفعل‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬

قال‭ ‬إن‭ ‬النادي‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬‮«‬بأي‭ ‬عجلة‭ ‬أو‭ ‬أولولية‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الانتقالات،‭ ‬لكنه‭ ‬يبقى‭ ‬‮«‬متيقّظا‮»‬‭ ‬للفرص‭ ‬المتاحة،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬والرئيس‭ (‬ناصر‭ ‬الخليفي‭) ‬ولويس‭ ‬كامبوس‭ (‬المستشار‭ ‬الرياضي‭) ‬منفتحون‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭ ‬لتحسين‭ ‬الفريق،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬جدا‭ ‬ضم‭ ‬لاعبين‭ ‬يصبّون‭ ‬في‭ ‬خانة‭ ‬التعزيزات‮»‬‭.‬

على‭ ‬المقلب‭ ‬الآخر،‭ ‬يسعى‭ ‬ليل‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬ثالث‭ ‬مستغلا‭ ‬عاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭. ‬فاز‭ ‬على‭ ‬ريمس‭ ‬وأنجيه‭ ‬بنتيجة‭ ‬واحدة‭ (‬2-0‭)‬،‭ ‬واكتسب‭ ‬جرعة‭ ‬معنوية،‭ ‬ومادية‭ ‬أيضا،‭ ‬بتأهله‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بعد‭ ‬تخطيه‭ ‬سلافيا‭ ‬براغ‭ ‬التشيكي‭ (‬3-2‭ ‬بمجموع‭ ‬المباراتين‭) ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬خسارته‭ ‬إيابا‭ ‬1‭-‬2‭.‬

الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يُدربه‭ ‬برونو‭ ‬جينيزيو‭ ‬كان‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬فنربهتشه‭ ‬التركي‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬مورينيو،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

ويستضيف‭ ‬موناكو‭ ‬وصيف‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬لنس،‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬ثالث‭ ‬بعد‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬سانت‭ ‬اتيان‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬وتخطي‭ ‬مضيفه‭ ‬ليون‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬رد‭.‬

خسر‭ ‬الفريق‭ ‬جهود‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬السنغالي‭ ‬لامين‭ ‬كامارا‭ ‬بعد‭ ‬طرده‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لكنه‭ ‬يبقى‭ ‬مرشحا‭ ‬للفوز‭.‬