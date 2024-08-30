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الدحيل يتعاقد مع بوريجو

8/30/2024 7:22:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

رين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعاقد‭ ‬الدحيل‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ثماني‭ ‬مرات،‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الفرنسي‭ ‬بنجامان‭ ‬بوريجو‭ ‬نجم‭ ‬رين،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلنه‭ ‬الأخير‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

وقال‭ ‬رين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬توصل‭ ‬نادي‭ ‬رين‭ ‬والدحيل‭ ‬الرياضي‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬انتقال‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬30‭ ‬عاما‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬اللاعب‭ ‬بـ«أسطورة‭ ‬الأحمر‭ ‬والأسود‮»‬‭.‬

انضم‭ ‬بوريجو‭ ‬إلى‭ ‬رين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬لانس،‭ ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬أصبح‭ ‬أحد‭ ‬القادة‭ ‬الفنيين‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الملعب،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬غنى‭ ‬عنه‭ ‬لجميع‭ ‬مدربيه،‭ ‬سواء‭ ‬صبري‭ ‬لموشي،‭ ‬جوليان‭ ‬ستيفان،‭ ‬أو‭ ‬برونو‭ ‬جينيسيو‭.‬

سجّل‭ ‬66‭ ‬هدفا‭ ‬وقدّم‭ ‬63‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬311‭ ‬مباراة‭ ‬مساهما‭ ‬بفوز‭ ‬رين‭ ‬بكأس‭ ‬فرنسا‭ ‬أمام‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬كما‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬متتالية،‭ ‬وهي‭ ‬سلسلة‭ ‬توقّفت‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وعانى‭ ‬بوريجو‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬أخير‭ ‬صعب‭ ‬للغاية،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬النادي،‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلات‭ ‬شخصية،‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬المدرب‭ ‬ستيفان‭ ‬إلى‭ ‬سحب‭ ‬شارة‭ ‬القيادة‭ ‬منه‭ ‬عند‭ ‬عودته‭ ‬لتولي‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬ومنحها‭ ‬لستيف‭ ‬مانداندا‭.‬

بدوره،‭ ‬أعلن‭ ‬الدحيل‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬بوريجو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬واصلت‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬تدعيم‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬بعدما‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬ضم‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الفرنسي‭ ‬بنجامان‭ ‬بوريجو‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬رين‭ ‬الفرنسي‮»‬‭.‬

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