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تشكيلة برتغالية بقيادة رونالدو

8/30/2024 7:22:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

لشبونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اختار‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬البرتغال‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الإسباني‭ ‬روبرتو‭ ‬مارتينيس‭ ‬تشكيلته‭ ‬لمواجهة‭ ‬كرواتيا‭ ‬واسكتلندا‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬وذلك‭ ‬بقيادة‭ ‬نجم‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬بلوغه‭ ‬التاسعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬ومشاركته‭ ‬المخيبة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬هدف،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬رونالدو‭ ‬الذي‭ ‬كرّمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬قرعة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬أبرز‭ ‬نجوم‭ ‬المنتخب‭ ‬البرتغالي‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬الحالية‭.‬

وأكد‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬القناة‭ ‬البرتغالية‭ ‬‮«‬ناو‮»‬‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬أغادر‭ ‬السيليساو،‭ ‬لن‭ ‬أبلغ‭ ‬أحدا‭ ‬مسبقا‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬ما‭ ‬أريده‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬المنتخب‮»‬‭.‬

واستدعى‭ ‬مارتينيس‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬المهاجم‭ ‬الشاب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬سبورتنغ‭ ‬جيوفاني‭ ‬كويندا‭ (‬17‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬مدافع‭ ‬ليل‭ ‬الفرنسي‭ ‬تياغو‭ ‬سانتوس‭ ‬ومدافع‭ ‬تشلسي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ريناتو‭ ‬فيغا‭. ‬وتستضيف‭ ‬البرتغال‭ ‬كرواتيا‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭ ‬ثم‭ ‬اسكتلندا‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬لشبونة‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬بولندا‭ ‬أيضا‭.‬

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