تشكيلة برتغالية بقيادة رونالدو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
لشبونة - (أ ف ب): اختار مدرب منتخب البرتغال لكرة القدم الإسباني روبرتو مارتينيس تشكيلته لمواجهة كرواتيا واسكتلندا في افتتاح دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل، وذلك بقيادة نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو. وعلى الرغم من بلوغه التاسعة والثلاثين ومشاركته المخيبة في كأس أوروبا الأخيرة، حيث فشل في تسجيل أي هدف، لا يزال رونالدو الذي كرّمه الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا أبرز نجوم المنتخب البرتغالي في التشكيلة الحالية.
وأكد رونالدو في مقابلة مع القناة البرتغالية «ناو» في بداية الأسبوع الحالي: «عندما أغادر السيليساو، لن أبلغ أحدا مسبقا. في الوقت الحالي، ما أريده هو أن أكون قادرا على مساعدة المنتخب».
واستدعى مارتينيس إلى صفوف المنتخب للمرة الأولى المهاجم الشاب في صفوف سبورتنغ جيوفاني كويندا (17 عاما)، وكذلك مدافع ليل الفرنسي تياغو سانتوس ومدافع تشلسي الإنجليزي ريناتو فيغا. وتستضيف البرتغال كرواتيا يوم الخميس المقبل ثم اسكتلندا بعد ثلاثة أيام في لشبونة ضمن مجموعة دوري الأمم التي تضم بولندا أيضا.
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