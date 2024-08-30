غوارديولا: سيتي جازف بعدم تعويض ألفاريز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬اعترف‭ ‬الإسباني‭ ‬جوسيب‭ ‬غوارديولا،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬بأن‭ ‬فريقه‭ ‬جازف‭ ‬بعدم‭ ‬تعويض‭ ‬مهاجمه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬جوليان‭ ‬ألفاريز‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية،‭ ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬لديه‭ ‬خيارات‭ ‬هجومية‭ ‬عديدة‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬لم‭ ‬يتحرك‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية،‭ ‬حيث‭ ‬عاد‭ ‬لاعبه‭ ‬الألماني‭ ‬إلكاي‭ ‬غوندوغان،‭ ‬وتعاقد‭ ‬النادي‭ ‬مع‭ ‬البرازيلي‭ ‬سافينيو،‭ ‬فيما‭ ‬انضم‭ ‬جيمس‭ ‬مكاتي‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬بعدما‭ ‬قضى‭ ‬آخر‭ ‬موسمين‭ ‬معارا‭ ‬إلى‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭.‬

وبعد‭ ‬رحيل‭ ‬ألفاريز‭ ‬إلى‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬قيمتها‭ ‬81‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬4ر106‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬ارتبط‭ ‬اسم‭ ‬سيتي‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المهاجمين‭ ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬يكونوا‭ ‬بدلاء‭ ‬للنرويجي‭ ‬إرلينج‭ ‬هالاند،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يكتفي‭ ‬الفريق‭ ‬بما‭ ‬لديه‭ ‬وما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬طريقة‭ ‬لعب‭ ‬المدرب‭ ‬غوارديولا‭.‬

وقال‭ ‬غوارديولا‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بالفريق،‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬نتوقع‭ ‬رحيل‭ ‬جوليان‭ ‬ألفاريز،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬محادثات‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭ ‬مع‭ ‬أندية‭ ‬أخرى‭ ‬ووكيله،‭ ‬لذلك‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‭ ‬وقد‭ ‬حدث‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬رأينا‭ ‬ما‭ ‬لدينا‭ ‬إذا‭ ‬تعرض‭ ‬الفريق‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬ستكون‭ ‬تلك‭ ‬مشكلة،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‭ ‬سيعود‭ ‬أوسكار‭ ‬بوب‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬وكذلك‭ ‬فيل‭ ‬فودين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز،‭ ‬ماكتي‭ ‬يمكنه‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المركز،‭ ‬وغوندوغان‭ ‬يمكنه‭ ‬أيضا‭ ‬وبيرناردو‭ ‬سيلفا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭: ‬‮«‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬هؤلاء‭ ‬مختلفين‭ ‬عن‭ ‬إرلينج‭ ‬هالاند،‭ ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬خطأ،‭ ‬لا‭ ‬أعلم‭ ‬لكنني‭ ‬لا‭ ‬أحب‭ ‬أن‭ ‬أترك‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مشاركة‭ ‬لوقت‭ ‬طويل،‭ ‬حينما‭ ‬يكون‭ ‬للجميع‭ ‬فرصة‭ ‬اللعب،‭ ‬فإن‭ ‬أداء‭ ‬الفرق‭ ‬يكون‭ ‬أفضل‮»‬‭. ‬