ماكرون يدعو من صربيا إلى نموذج أوروبي للذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Anbaa) دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل الجمعة، في اليوم الثاني من زيارته لصربيا، الى إنشاء "نموذج" أوروبي للذكاء الاصطناعي يقوم على ثلاث ركائز هي: لعلم والمعايير والحلول من أجل تدارك التأخر مع الصين والولايات المتحدة.

وتستعد بلغراد لتولي رئاسة الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي وتستضيف فرنسا قمة الذكاء الاصطناعي في فبراير 2025. ولذلك شارك الرئيس الفرنسي ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في منتدى حول هذه القضايا في نوفي ساد، ثاني أكبر مدينة في صربيا.

وقال ماكرون آسفا "نحن الأوروبيين متخلفون قليلا" و"الصينيون والأميركيون يستثمرون أكثر بكثير"، مشجعا أوروبا على "تدارك التأخر والابتكار والاستثمار أكثر بكثير مما نفعله اليوم لنكون على الوتيرة نفسها وعلى المستوى نفسه مع الصين والولايات المتحدة".

وأضاف أنه يتعين على أوروبا أيضا أن "تخترع نموذجها" الخاص في مواجهة نموذج بكين "الذي تسيطر عليه الحكومة بالكامل" ونموذج واشنطن وهو ثمرة "ابتكار خاص تماما".

وتابع الرئيس الفرنسي "أوروبا، المكان الذي تم فيه اختراع النهضة" من خلال وضع "الإنسان بالمعنى العام للكلمة في محور كل شيء"، يجب أن "يكون لديها نموذج ابتكار محدد للغاية ومشترك بين القطاعين العام والخاص".

ويريد الرئيس الفرنسي أن يعمل الذكاء الاصطناعي على "خدمة أهدافنا الجماعية"، ولذلك على الأوروبيين "محاولة تحديد قواعد النقاش العالمي" حول هذا الموضوع.

ودعا الى أن يكون النموذج مرتكزا على ثلاثة أمور: "العلم" و"المعايير الدولية المشتركة" و"الحلول المشتركة".

وأكد مجددا أن "الأولوية هي للاستثمار"، قائلا "عندما نصل إلى مرحلة النضج يمكننا أن نجعل التنظيم ميزة تنافسية"، في حين اعتمد الاتحاد الأوروبي لوائح غير مسبوقة لتنظيم الذكاء الاصطناعي.

وشهدت زيارة إيمانويل ماكرون إلى صربيا إبرام عقد لشراء 12 مقاتلة فرنسية من طراز رافال، وهو ما أشاد به باعتباره "تغييرا استراتيجيا" شجاعا من الدولة البلقانية القريبة من روسيا والمرشحة أيضا لعضوية الاتحاد الأوروبي والتي يتألف أسطولها حتى الآن من

طائرات

روسية.