الأشغال إزالة السافي من طريقي الوفرة وأم صفق

الأشغال إزالة السافي من طريقي الوفرة وأم صفق
التاريخ
8/30/2024 7:21:17 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
تنفيذاً للتوجيهات والتعليمات المباشرة من وزيرة
الأشغال د.نورة المشعان، قامت فرق وزارة الأشغال العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية، بإزالة السافي من طريقي «الوفرة»
و«أم
صفق».
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