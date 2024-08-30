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الأشغال إزالة السافي من طريقي الوفرة وأم صفق

8/30/2024 7:21:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تنفيذاً للتوجيهات والتعليمات المباشرة من وزيرة الأشغال د.نورة المشعان، قامت فرق وزارة الأشغال العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية، بإزالة السافي من طريقي «الوفرة»
و«أم
صفق».

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