دراسة علمية تؤكد تأثير الموسيقى الكلاسيكية في تهدئة الأعصاب

أكدت دراسة صينية أجرتها شنغهاي وتناولت بشكل محدد الموسيقى الكلاسيكية، أو ما يسمى ((موسيقى الطبقة المثقفة))، الدور الإيجابي الذي تمارسه في تهدئة الأعصاب وتخفيف مستويات التوتر والقلق، وفق ((سكاي نيوز عربية)).

وخلصت الدراسة الحديثة إلى أن ((ألحان بيتهوفن وإخوته من الموسيقيين العظماء يمكن فعلاً أن تحسن المزاج)).وأبرزت الدراسة أن هذا النوع من الموسيقى يحسن المزاج لدى الأشخاص العادين، إضافة إلى الأشخاص، الذين يعانون من الاكتئاب.

وخلال الدراسة، جرى استخدام قياسات موجات الدماغ وتقنيات التصوير العصبي ومراقبة مشاركين لم يسمعوا أبداً هذا النوع من الموسيقى. واكتشف الباحثون فعلاً تغيرات بالتذبذبات العصبية ومزيداً من التنسيق في منطقة محددة بالدماغ، مسؤولة عن الشعور بالسعادة والمكافأة والرفاهية النفسية.

ويذكر أن هناك دراسات كثيرة أجريت حول تأثير الموسيقى على مزاج الإنسان، وكذلك بما يتعلق بالطرق العلاجية بالصوت والموسيقى، التي تعتمد على كيفية ولوج عقلنا الباطني من خلال الترددات الموسيقية. وذلك بالإفادة من حقيقة أن هي الموسيقى عبارة عن ترددات وذبذبات تنتقل في الهواء عبر موجات معينة إلى الموجات الدماغية، ومن الطبيعي أن يتأثر جسم الإنسان وعقله بهذه الذبذبات حسب التواتر الذي تتلقاه به.