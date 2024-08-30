البراعم يتألقون في «دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو»

انطلقت أمس في نادي شباب الأهلي بدبي منافسات النسخة السادسة من بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بمشاركة قوية وتألق من البراعم والأطفال والأشبال، وسط حضور جماهيري استثنائي وأجواء حماسية وتشجيع كبير من الأسر والعائلات وعشاق الجوجيتسو.

ونجح نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تصدر ترتيب اليوم الأول للبطولة، فيما حلت أكاديمية أدما للفنون القتالية في مركز الوصيف، وكان المركز الثالث من نصيب وزارة الدفاع للجوجيتسو.

وأشاد يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالأداء المميز للصغار والبراعم على البساط، وما أظهروه من عزيمة وإصرار على الفوز، مشيراً إلى المشاركة الكبيرة والتواجد اللافت للأسر والعائلات، بما يعكس إدراكهم للأهمية الكبرى لهذه الرياضة وفوائدها الذهنية والجسدية على الأطفال ومساهمتها في تعزيز قدراتهم وبناء أجيال متمكنة بوسعها المساهمة بفاعلية في تحقيق الإنجازات ورفع اسم الوطن عالياً على الصعد كافة.

وأضاف البطران: ((لطالما حرصنا في اتحاد الإمارات للجوجيتسو على توفير منافسات خاصة بالفئات الأصغر سناً ضمن أجندة الموسم الحافلة بالبطولات التي تواكب أرفع المعايير العالمية، لمنحهم فرصة إبراز قدراتهم وتحفيزهم على التطور وتعويدهم على خوض المنافسات بقوة والأخذ بيدهم للمضي قدماً نحو احتراف اللعبة.

ويعكس ذلك رؤيتنا الاستراتيجية في ترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات على صعيد الرياضة من خلال تعزيز انتشار اللعبة بين الأجيال الجديدة وتوسيع قاعدة الممارسين والتركيز على فئة الأطفال التي تمثل مستقبل جوجيتسو الإمارات. ونتوجه بالشكر إلى نادي شباب الأهلي لاستضافة البطولة والمساهمة في تقديمها بصورة مميزة)).

تحدٍ والتزام

وقال أنطونيو إيناسيو، المدير الفني لنادي شباب الأهلي: ((نشارك في هذه البطولة المهمة وفريقنا مستعد كلياً لخوض النزالات، حيث يواصل لاعبونا إظهار قدر كبير من الالتزام بالتدريب، كما يحققون مزيداً من التطور نتيجة الجهود الكبيرة الذي نبذلها في صقل مواهبهم)).

وتابع: ((تشكل المشاركة في البطولات عاملاً محورياً وتحدياً حقيقياً للاعبين، ولا سيما في بطولات مهمة مثل بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، حيث يواجهون لاعبين يستخدمون أساليب متنوعة وبقدرات متفاوتة، ما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويساعدهم في التعرف إلى تقنيات وطرق مبتكرة في النزال)).

أجواء حماسية

وأظهر اللاعبون مستويات عالية من التنافسية والحماس للفوز بالنزالات طوال منافسات اليوم الأول من البطولة، مع تشجيع وهتافات الجماهير الحاضرة بقوة، حيث أعرب الأهالي عن سعادتهم بالأجواء التي تميزت بها البطولة وأشادوا بجهود كوادر اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تنظيم البطولة وتقديمها وفق هذا المستوى من الاحترافية.

وقالت شادية عباس، والدة اللاعبة تاليا عبد الهادي المشاركة في البطولة من نادي تريبل سيفن: ((تمارس تاليا رياضة الجوجيتسو منذ ثلاث سنوات وأنا هنا لدعمها وتشجيعها، إذ لطالما كنت من أبرز داعميها لممارسة هذه الرياضة ودوماً ما أدعو الجميع لمنح أبنائهم فرصة ممارسة هذه الرياضة والاستفادة من مزاياها العديدة)).

وقالت رهام محمد حسني، والدة اللاعب أنس ضياء الدين شاهين من نادي الفجيرة للفنون القتالية، الفائز بذهبية وزن 28 كجم: ((سعيدة جداً بهذا الإنجاز الذي حققه أنس ، وأرجو أن يمنحه حافزاً للاستمرار وتقديم المزيد. وهو يمارس رياضة الجوجيتسو منذ عام واحد فقط، إلا أنه أظهر شغفاً كبيراً وموهبة مميزة فيها، كما أن الدعم الكبير لهذه الرياضة هنا في الإمارات وتنظيم عدد كبير من البطولات مكنه من إحراز التقدم سريعاً)).