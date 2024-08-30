الإمارات تؤكد لـ «البارالمبية الدولية» جاهزيتها لتنفيذ المبادرات المستقبلية

بحثت اللجنة البارالمبية الدولية، مع وفد يمثل مسؤولي الرياضية الإماراتية، سبل التعاون المشترك، ومحاور الاهتمام المستقبلي برياضة أصحاب الهمم في العالم، والتي تعد الإمارات دولة رائدة لها في المنطقة.

حضر الاجتماع، الذي عقد أمس على هامش ((بارالمبية باريس 2024))، اندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، في حين ترأس وفد الإمارات، نيابة عن معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي الرياضة، الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة.

وضم الوفد الإماراتي ماجد العصيمي عضو اللجنة البارالمبية الدولية، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، عضو اللجنة البارالمبية الوطنية، وذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، مدير البعثة. وعبّر الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، عن ترحيب الإمارات بالتعاون المشترك مع اللجنة الدولية، واستعدادها لتنفيذ أي مبادرات مستقبلية تعزز من الاهتمام برياضة أصحاب الهمم.

وأشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة البارالمبية الدولية، والتي تكللت بالنجاح ممثلة في الألعاب البارالمبية ((باريس 2024))، التي تعد نسخة مميزة في تاريخ الألعاب البارالمبية. وأكد ذيبان المهيري أن الاجتماع كان مثمراً حافلاً بأفكار المبادرات الإماراتية البناءة تجاه الحركة البارالمبية الدولية.

وقال: ((أثنت البارالمبية الدولية على جهود الإمارات باعتبارها واحدة من أكبر الدول الداعمة لرياضة أصحاب الهمم)). على صعيد آخر، يتواصل اليوم خوض لاعبي ولاعبات الإمارات لمنافسات الدورة، ففي الرماية، يخوض كل من عبد الله العرياني، وعبيد الدهماني، تصفيات مسابقة 10 أمتار بندقية هوائي وقوف.

وفي الدراجات، يخوض أحمد البدواوي تصفيات سباق 4000 متر. من ناحية أخرى، أكد غانم مبارك الهاجري مدير عام الهيئة العامة للرياضة، أن مشاركة الإمارات في ((باريس 2024))، هي رسالة للعالم، تعبر عن حرص الإمارات على المشاركة في مختلف المحافل العالمية، مستمدة قوتها من وحدة مجتمعها، ورؤية ودعم قيادتها الرشيدة نحو مستقبل واعد للرياضة.