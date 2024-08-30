الإمارات تؤكد لـ «البارالمبية الدولية» جاهزيتها لتنفيذ المبادرات المستقبلية

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحثت اللجنة البارالمبية الدولية، مع وفد يمثل مسؤولي الرياضية الإماراتية، سبل التعاون المشترك، ومحاور الاهتمام المستقبلي برياضة أصحاب الهمم في العالم، والتي تعد الإمارات دولة رائدة لها في المنطقة.
حضر الاجتماع، الذي عقد أمس على هامش ((بارالمبية باريس 2024))، اندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، في حين ترأس وفد الإمارات، نيابة عن معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة.
وضم الوفد الإماراتي ماجد العصيمي عضو اللجنة البارالمبية الدولية، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، عضو اللجنة البارالمبية الوطنية، وذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، مدير البعثة. وعبّر الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، عن ترحيب الإمارات بالتعاون المشترك مع اللجنة الدولية، واستعدادها لتنفيذ أي مبادرات مستقبلية تعزز من الاهتمام برياضة أصحاب الهمم.
وأشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة البارالمبية الدولية، والتي تكللت بالنجاح ممثلة في الألعاب البارالمبية ((باريس 2024))، التي تعد نسخة مميزة في تاريخ الألعاب البارالمبية. وأكد ذيبان المهيري أن الاجتماع كان مثمراً حافلاً بأفكار المبادرات الإماراتية البناءة تجاه الحركة البارالمبية الدولية.
وقال: ((أثنت البارالمبية الدولية على جهود الإمارات باعتبارها واحدة من أكبر الدول الداعمة لرياضة أصحاب الهمم)). على صعيد آخر، يتواصل اليوم خوض لاعبي ولاعبات الإمارات لمنافسات الدورة، ففي الرماية، يخوض كل من عبد الله العرياني، وعبيد الدهماني، تصفيات مسابقة 10 أمتار بندقية هوائي وقوف.
وفي الدراجات، يخوض أحمد البدواوي تصفيات سباق 4000 متر. من ناحية أخرى، أكد غانم مبارك الهاجري مدير عام الهيئة العامة للرياضة، أن مشاركة الإمارات في ((باريس 2024))، هي رسالة للعالم، تعبر عن حرص الإمارات على المشاركة في مختلف المحافل العالمية، مستمدة قوتها من وحدة مجتمعها، ورؤية ودعم قيادتها الرشيدة نحو مستقبل واعد للرياضة.
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