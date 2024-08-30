الإمارات تعرض إنجازاتها في المؤتمر الآسيوي الـ 40 لسباقات الخيل باليابان

شاركت دولة الإمارات، في المؤتمر الآسيوي الـ 40 لسباقات الخيل، الذي أقيم في مدينة سابورو اليابانية، أحد أبرز الفعاليات العالمية التي تجمع الخبراء والمختصين في هذا القطاع. وناقش المؤتمر، التحديات التي تواجه قطاع سباقات الخيل عالمياً، والجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف تحقيق الاستدامة، وزيادة العائدات الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي.

واستعرض محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباقات الخيل، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، في المؤتمر، الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في قطاع سباقات الخيل، مؤكداً أن رؤية ودعم القيادة الرشيدة عاملان رئيسان في ريادة الدولة لهذا القطاع، وتهيئة بيئة محفزة للنمو.

وأكد الشحي، الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في عالم سباقات الخيل، مشيراً إلى النمو الملحوظ في عدد الملاك والمدربين، وزيادة عدد الخيول في الدولة بنسبة 16 % منذ عام 2019 حتى 2023، لافتاً إلى أن الجوائز المالية في سباقات الخيل بالدولة، شهدت نمواً بنسبة 6 %، ما يعكس تطوراً ملحوظاً لهذا القطاع، في الوقت الذي تواجه فيه مناطق أخرى من العالم تحديات تؤثر في نموه.

نزاهة وشفافية

وأشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة تشريعية عصرية في سباقات الخيل، تلتزم بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وتسهم في تطوير الأنظمة والضوابط لتواكب المعايير الدولية.

وقال إن الجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة الإمارات لسباق الخيل خلال العامين الماضيين في هذا الإطار، أسهمت في تعزيز مكانة الدولة كأكبر مركز لنقل الخيل في المنطقة، إذ شهد عام 2023 استيراد وتصدير أكثر من 5500 حصان، بزيادة قدرها 9 % عن العام السابق، ما يؤكد أهمية الإمارات كمركز رئيس لاستيراد وتصدير الخيل.

وشدد الشحي على ضرورة العمل على تحويل التحديات إلى فرص نجاح، لتعزيز استدامة هذا القطاع، وعلى أهمية التنسيق الإقليمي، لوضع روزنامة حافلة بالسباقات الكبرى، لجذب أفضل الخيول والإسطبلات العالمية إلى المنطقة.

وأوضح أن سباقات الخيل في دولة الإمارات، تشهد تطوراً مستمراً، بفضل القيادات الشابة الطموحة التي تقود الأندية، وتعمل على غرس حب هذه الرياضة العريقة في نفوس أبناء الجيل القادم، لضمان استمرار هذا الإرث الأصيل في المستقبل.