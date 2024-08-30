«سيدات أبوظبي» يواجه النصر السعودي بلقاء حاسم في أبطال آسيا

يلتقي سيدات أبوظبي مع سيدات النصر السعودي مساء اليوم، على ملعب استاد الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الأولى من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للسيدات 2024 - 2025.

ويحتاج أبوظبي إلى الفوز اليوم، لحسم المركز الأول وبطاقة التأهل إلى الدور الرئيسي، بينما يكفي النصر المضيف، التعادل لحسم الصدارة والتأهل، مع تساوي الفريقين في عدد النقاط، ولكل منهما 6 نقاط، ويتفوق النصر بفارق الأهداف.

وموقف أبوظبي والنصر قبل الجولة الأخيرة، يمثل ضغطاً شديداً على أبوظبي، الذي نجح في الفوز بمباراتيه السابقتين بالمجموعة، تحت قيادة المدربة سارة حسنين، التي تسعى إلى قيادة الفريق إلى النهائيات.وتشهد المجموعة الأولى مساء اليوم أيضاً، مباراة مياوادي من ميانمار مع يونغ إيلفانتس من لاوس، حيث ودعا المنافسة على بطاقة التأهل التي تمنح لصاحب المركز الأول في المجموعة، بعد خسارتيهما للجولتين الأولى والثانية.