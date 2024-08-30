Saturday, 31 August 2024 05:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«سيدات أبوظبي» يواجه النصر السعودي بلقاء حاسم في أبطال آسيا

8/30/2024 7:13:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يلتقي سيدات أبوظبي مع سيدات النصر السعودي مساء اليوم، على ملعب استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الأولى من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم للسيدات 2024 - 2025.

ويحتاج أبوظبي إلى الفوز اليوم، لحسم المركز الأول وبطاقة التأهل إلى الدور الرئيسي، بينما يكفي النصر المضيف، التعادل لحسم الصدارة والتأهل، مع تساوي الفريقين في عدد النقاط، ولكل منهما 6 نقاط، ويتفوق النصر بفارق الأهداف.

وموقف أبوظبي والنصر قبل الجولة الأخيرة، يمثل ضغطاً شديداً على أبوظبي، الذي نجح في الفوز بمباراتيه السابقتين بالمجموعة، تحت قيادة المدربة سارة حسنين، التي تسعى إلى قيادة الفريق إلى النهائيات.وتشهد المجموعة الأولى مساء اليوم أيضاً، مباراة مياوادي من ميانمار مع يونغ إيلفانتس من لاوس، حيث ودعا المنافسة على بطاقة التأهل التي تمنح لصاحب المركز الأول في المجموعة، بعد خسارتيهما للجولتين الأولى والثانية.

MENAFN30082024000110011019ID1108620982

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث