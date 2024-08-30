180 دقيقة تدق جرس إنذار مبكر للجزيرة في الدوري

دقت 180 دقيقة لعبها الجزيرة في بطولة دوري أدنوك للمحترفين جرس إنذار مبكراً في صفوف الفريق عن صعوبة منافسته على لقب البطولة، قياساً بالمستوى الذي قدمه في مباراتي الجولتين الأولى والثانية، اللتين خرج منهما بثلاث نقاط، نالها بفوزه مساء أول من أمس على العروبة 2 - 0 لحساب الجولة الثانية من المنافسة، دون أن يقدم المستوى الذي يليق باسم النادي وطموحات جماهيره، مع خسارته في جولة الافتتاح أمام بني ياس.

وعلى الرغم من فوز الجزيرة ونجاحه في الخروج بشباك نظيفة أمام العروبة، لكن مستواه يجعله بعيداً عن بلوغ منصات التتويج التي يلعب من أجل الوصول إليها في كل المنافسات باعتباره أحد فرق المقدمة، حال لم يتطور في المواجهات المقبلة، حيث غابت اللمسات الفنية التي ظل يتميز بها وقوته الهجومية على مرمى المنافسين.

وقدم المغربي الحسين عموتة مدرب الجزيرة، عدداً من المبررات عقب مباراة العروبة، عن عدم ظهور الفريق بالمستوى المطلوب، وراهن على أن التغيير سيحدث في الوقت القريب بعد التعاقد مع مهاجم أجنبي، وصفه بصاحب الخبرة الكبيرة والأداء المتميز والأخلاق العالية، في إشارة منه إلى الفرنسي نبيل فقير الذي كان قد تابع المباراة من المقصورة الرئيسية، بجانب التعاقد مع لاعبين مقيمين لسد النقص، حسب إفاداته في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اللقاء.

تغيير كبير

ومن مبررات تراجع مستوى الفريق، التي أشار إليها عموتة التغيير الكبير الذي طرأ على المقدمة الهجومية برحيل علي مبخوت وأبوبكر كامارا، ذاكراً أنه اضطر إلى إشراك برونو دي أوليفيرا في موقع غير موقعه لغياب المهاجم المتخصص في الخانة، وأضاف: نحن ((نتعذب)) لأننا نشرك لاعبين في مراكز غير التي يجيدون اللعب فيها بسبب ما نعانيه من إصابات.

وأشار مدرب الجزيرة إلى غياب كريم رقيق وعمر تراوري عن الفريق بسبب الإصابة، وعدم اكتمال جاهزية خلفان مبارك صانع الألعاب لتعرضه إلى إصابتين خلال فترة التحضيرات، مع غياب عبدالله رمضان الذي عانى من الإصابة لفترة طويلة ولم يشارك في المباريات السابقة.

وأضاف عموتة: نحتاج إلى مجهود أكبر ونحتاج إلى الوقت أيضاً مع الإصرار والعزيمة، حتى نقدم مستوى أفضل، وفي رأيي إننا يمكن أن نفعل ذلك خصوصاً بعد مشاركة المحترف الجديد الذي نتوقع منه أن يقدم الإضافة المطلوبة.