«الإمبراطور» راضٍ عن فوزه الأول

أكد أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، أن ((الإمبراطور)) حقق الأهم أمام دبا الحصن بالفوز بهدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد زعبيل ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، وقال: ((نحن طوينا صفحة الموسم الماضي الذي توّجنا فيه بثنائية وكأس صاحب السمو رئيس الدولة)).

وأضاف: ((نخوض النسخة الحالية من الدوري كفريق ضمن 14 فريقاً آخر تتنافس فيما بينها على الدرع، وليس بصفتنا أبطالاً للنسخة الماضية، ولا يجب أن نهضم حق الأندية الأخرى وحظوظها في الفوز بالبطولة المشارك فيها العديد من الأندية الكبيرة، ونتمنى وجود الوصل ضمن الأربعة الأوائل في جدول ترتيب دوري 2024 - 2025، مع التأكيد أن البطل من الصعب تحديده قبل الجولة 23 من عمر المسابقة على الأقل)).

وكشف الشعفار عن جانب من حديثه مع اللاعبين عندما حضر التدريب الأخير للوصل قبل لقاء دبا الحصن، بقوله: ((طالبت اللاعبين دائماً بالاستمتاع بلعب كرة القدم، وبذل أقصى جهد ممكن على أرض الملعب، ولاعبو الوصل قدموا أداءً جيداً أمام دبا الحصن، وأضاعوا العديد من الفرص السهلة، وأعتقد أن الطقس والرطوبة العالية أثرت على أداء اللاعبين، الذين نحرص على دعمهم وتحضيرهم بشكل جيد)).

وعن إمكانية عقد الوصل صفقات جديدة لتدعيم صفوفه خلال فترة القيد والانتقالات الصيفية الحالية، قال الشعفار: ((إدارة النادي قامت بالفعل بالتعاقد وتدعيم الفريق باللاعبين تاكاشي وسردان، ونحن نفضل تجنب الحديث عن أي أمور خاصة بصفقات أو لاعبين جدد إلا عندما يكتمل الأمر رسمياً، وإذا هناك أي صفقات جديدة سنقوم بالإعلان عنها عبر الوسائل الإعلامية الرسمية للنادي)).

تحقيق الأهم

من جانبه، بارك ميلوش ميلويفيتش مدرب الوصل، للاعبيه الفوز على دبا الحصن، وقال: ((بدأنا مباراتنا أمام دبا الحصن بشكل جيد، وسجلنا هدفاً مبكراً بواسطة كايو كانيدو في الدقيقة 9، وضيعنا بعدها العديد من الفرص السهلة، وكان يجب في مثل هذه المباريات، تسجيل هدف ثانٍ، وقتل اللعب، ولكننا لم نوفق في تسجيل المزيد من الأهداف، وعادة في مثل هذه المباريات، يعاقبك المنافسون على إضاعة الأهداف، وبالفعل سنحت لدبا الحصن العديد من الفرص ولم يوفقوا في التسجيل)).

وأضاف: ((لاعبو الوصل كانوا ناضجين في الجزء الأخير من المباراة، واحتفظوا بالكرة بشكل إيجابي، وحرموا دبا الحصن من الوصول إلى مرمانا، وحققوا الأهم، وهو الفوز بعدما تعادلنا في الجولة الأولى مع كلباء 2-2، ورفعنا رصيدنا إلى 4 نقاط، وأمامنا فترة توقف لمدة أسبوعين، وستكون فرصة طيبة لإعادة ترتيب أوراق الفريق استعداداً للجولة الثالثة للدوري، ومواجهتنا الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة)).

فيما قال خالد السناني حارس مرمى الوصل: ((حققنا فوزاً مهماً بعد التعادل مع كلباء في الجولة الأولى، والمدرب لم يقصر معنا، وحفزنا على ضرورة السعي إلى الفوز في جميع المباريات.

كما حذرنا من مرتدات دبا الحصن، وبالفعل عانينا كثيراً من هذا الأمر، لأن مواجهة فرق تلعب بشكل جيد على المرتدات أمر في غاية الصعوبة، وبالفعل استطاع دبا الحصن الوصول لمرمانا وتشكيل خطورة في 5 فرص تقريباً، ونحن بدورنا أضعنا العدد نفسه من الفرص، وستكون الفرصة خلال فترة التوقف المقبلة، لمعالجة بعض الأمور)).

الخسارة الثانية

في المقابل، تحدث كايو زاناردي مدرب دبا الحصن، عن الخسارة الثانية لفريقه في الدوري، بعد الأولى أمام الشارقة 1 - 4 في الجولة الافتتاحية، وقال: ((قدمنا مباراة أفضل من مواجهتنا الأولى بالبطولة، ولكننا خسرنا أمام الوصل حامل لقب الدوري، وفي ملعبه، وأضعنا 4 أو 5 فرص سهلة للتسجيل، ولا يجب عندما تلاقي فريقاً بقوة الوصل، أن تضيع مثل تلك الفرص السهلة، وعلينا الاستمرار بهذا المستوى، والعمل على جمع النقاط في مبارياتنا المقبلة)).

في حين، قال هيثم الجويني لاعب نادي دبا الحصن: ((تعلمنا الدرس من مباراتنا الماضية مع الشارقة الماضية، ولعبنا أمام الوصل بعزيمة ورغبة كبيرة في الفوز، وأحرجنا حامل اللقب، وهناك تحسن ملحوظ في أدائنا، وعلينا خلال فترة التوقف، إيجاد حلول لمشكلة إضاعة فرص التسجيل، وأتمنى أن نقدم الأفضل في مبارياتنا المقبلة، ونحقق المزيد من النقاط)).