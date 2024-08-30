النصر يحقق أفضل انطلاقة تهديفية في «المحترفين»

حقق النصر أفضل انطلاقة تهديفية له في عصر الاحتراف، بعد إحرازه 9 أهداف في مرمى منافسيه خلال جولتين من دوري أدنوك للمحترفين، ما قاده إلى المحافظة على صدارة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على بني ياس برباعية في الجولة الثانية من عمر المسابقة.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يحقق فيها النصر الفوز في أول جولتين من موسم دوري المحترفين منذ موسم 2015 - 2016، علماً بأن إجمالي الأهداف التي سجلها في ذلك الموسم خلال 5 جولات، بلغ 8 أهداف، وهو أقل مما سجله في جولتين هذا الموسم.

وتعكس الأهداف التسعة وجود الحلول الهجومية لدى كتيبة ((العميد))، سواء على مستوى صناعة الأهداف أو التسجيل، بعد إحراز 7 لاعبين للأهداف على مدار جولتين، وهم: عادل تاعربت ((3 أهداف))، موسى ندياي ((هدف))، مروان أزرقان ((هدف))، غابياديني ((هدف))، عثمان بوسعيد ((هدف))، علي مبخوت ((هدف))، وعبدالله توري ((هدف)).

وخطف الثنائي علي مبخوت وزميله عادل تاعرابت الأضواء في المباراة، بعد تبادل الطرفين صناعة الأهداف والتسجيل، حيث فضل مبخوت تمرير الكرة لزميله تاعرابت في الهدف الأول، وتبادلا الأدوار بطريقة مشابهة في الهدف الثالث، الذي أحرزه علي مبخوت، ليدشن سجل أهدافه مع ((العميد)) معززاً صدارته كأفضل هداف في تاريخ دورينا، بعد أن رفع رصيده إلى 219 هدفاً.ومع ختام الجولة الثانية للمسابقة، تمكن 3 لاعبين جدد في صفوف النصر من التسجيل، وهم مبخوت وبوسعيد وأزرقان.

سعادة

وأعرب الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر، عن سعادته بالفوز برباعية على ملعبهم في استاد آل مكتوم أمام بني ياس، بعد مباراة ممتعة من الطرفين، وقال إنه يسعى لمواصلة فلسفته الكروية، من خلال حضوره مع الفريق للموسم الثاني على التوالي، من خلال العمل المضاعف والثقة بما يقدمونه من أداء، وتطبيق خطة اللعب على أرضية المباراة، مؤكداً أنه يطالب اللاعبين دائماً بالتركيز على الأداء، وتطبيق الأفكار وخطة اللعب، بعيداً عن التفكير في النتيجة.

واختتم شردور قائلاً إن حصد 3 نقاط يعد أمراً جيداً، والفريق طوى صفحة المباراة، وبعد راحة لمدة 24 ساعة، سيواصل العمل لحصد مزيد من النقاط في الجولات المقبلة، من خلال مواصلة التركيز على الأداء، مشيداً بجهود اللاعبين، ومتمنياً مواصلة حصد الانتصارات لفريقه في الفترة المقبلة.