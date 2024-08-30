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غوارديولا: منح الفرص للجميع يعزز أداء الفريق

8/30/2024 7:13:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه لديه خيارات هجومية عدة رغم عدم تعاقده مع مهاجم بعد رحيل الأرجنتيني جوليان ألفاريز في سوق الانتقالات الصيفية.

وتابع : ((ربما تكون الخيارات الهجومية الموجودة لدينا حالياً تختلف عن إرلينغ هالاند، لا أعلم لكنني لا أحب أن أترك اللاعبين دون مشاركة لوقت طويل، حينما يكون للجميع فرصة اللعب، فإن أداء الفرق يكون أفضل)). ولم يتحرك سيتي كثيراً في الانتقالات الصيفية.

وبعد رحيل ألفاريز إلى أتلتيكو، ارتبط اسم سيتي بالعديد من المهاجمين الذين قد يكونوا بدلاء للنرويجي هالاند، قبل أن يكتفي الفريق بما لديه وما يتماشى مع طريقة لعب المدرب غوارديولا. وقال غوارديولا: ((أنا سعيد بالفريق، لم نكن نتوقع رحيل ألفاريز، رغم أن هناك محادثات منذ مدة طويلة مع أندية أخرى ووكيله،.

لذلك كان من الممكن أن يحدث ذلك وقد حدث)). وأضاف: ((لقد رأينا ما لدينا إذا تعرض الفريق للعديد من الإصابات ستكون تلك مشكلة، لكن في الأشهر المقبلة سيعود أوسكار بوب من الإصابة وكذلك فيل فودين في هذا المركز، ماكتي يمكنه اللعب في ذلك المركز، وجوندوجان يمكنه أيضاً وبيرناردو سيلفا)).

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