Saturday, 31 August 2024 05:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاقة قوية للبطولة الآسيوية للملاكمة للناشئين في العين

8/30/2024 7:13:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت منافسات البطولة الآسيوية للملاكمة للناشئين والواعدين، المقامة حالياً في مركز أدنيك العين، حتى 9 سبتمبر المقبل، تألق عدد من اللاعبين العرب في التصفيات الأولية لمختلف الأوزان. فقد فاز علي بني ياسين من الأردن على عبدالله ناجي من الإمارات في وزن 35 كغم، وفاز عزم العمري من السعودية على محمد سعيد المري من قطر في وزن 43 كغم.

وتقام البطولة بمشاركة 26 دولة، وبإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي للملاكمة. وفي بقية النتائج، فاز بيكاخان أورازباي على مطر الزعابي من الإمارات، بقرار فني في الجولة الثانية، بعدما كان الأخير قريباً من الفوز، كما فاز دينا يادورا سادوشا من سريلانكا على تميم الحازمي من السعودية، بعد انسحاب الأخير، وفاز نور سلطان زومالييف من قرغيزستان على أحمد المسماري من الإمارات، بعد قرار فني في الجولة الثانية.

MENAFN30082024000110011019ID1108620977

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث