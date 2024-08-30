انطلاقة قوية للبطولة الآسيوية للملاكمة للناشئين في العين

شهدت منافسات البطولة الآسيوية للملاكمة للناشئين والواعدين، المقامة حالياً في مركز أدنيك العين، حتى 9 سبتمبر المقبل، تألق عدد من اللاعبين العرب في التصفيات الأولية لمختلف الأوزان. فقد فاز علي بني ياسين من الأردن على عبدالله ناجي من الإمارات في وزن 35 كغم، وفاز عزم العمري من السعودية على محمد سعيد المري من قطر في وزن 43 كغم.

وتقام البطولة بمشاركة 26 دولة، وبإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي للملاكمة. وفي بقية النتائج، فاز بيكاخان أورازباي على مطر الزعابي من الإمارات، بقرار فني في الجولة الثانية، بعدما كان الأخير قريباً من الفوز، كما فاز دينا يادورا سادوشا من سريلانكا على تميم الحازمي من السعودية، بعد انسحاب الأخير، وفاز نور سلطان زومالييف من قرغيزستان على أحمد المسماري من الإمارات، بعد قرار فني في الجولة الثانية.