أرسنال يضم الحارس نيتو

توصل نادي أرسنال لاتفاق من أجل التعاقد مع نيتو، حارس مرمى فريق بورنموث، منافسه ببطولة الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، كما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أمس، دون وجود بند يلزمه بشرائه نهائياً.

ومن المرجح أن يمهد التعاقد مع نيتو 35 عاماً، الطريق أمام آرون رامسديل حارس أرسنال لاستكمال انتقاله الدائم لفريق ساوثهامبتون الإنجليزي. ومن جانبه، تعاقد بورنموث مع حارس مرمى تشيلسي، كيبا أريزابالاجا، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، حيث مدد الحارس الدولي الإسباني عقده في قلعة ستامفورد بريدج لمدة سنة حتى عام 2026.