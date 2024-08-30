أرسنال يضم الحارس نيتو

(MENAFN
- Al-Bayan)
توصل نادي أرسنال لاتفاق من أجل التعاقد مع نيتو، حارس مرمى فريق بورنموث، منافسه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، كما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أمس، دون وجود بند يلزمه بشرائه نهائياً.
ومن المرجح أن يمهد التعاقد مع نيتو 35 عاماً، الطريق أمام آرون رامسديل حارس أرسنال لاستكمال انتقاله الدائم لفريق ساوثهامبتون الإنجليزي. ومن جانبه، تعاقد بورنموث مع حارس مرمى تشيلسي، كيبا أريزابالاجا، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، حيث مدد الحارس الدولي الإسباني عقده في قلعة ستامفورد بريدج لمدة سنة حتى عام 2026.
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