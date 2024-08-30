Saturday, 31 August 2024 05:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرسنال يضم الحارس نيتو

8/30/2024 7:13:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توصل نادي أرسنال لاتفاق من أجل التعاقد مع نيتو، حارس مرمى فريق بورنموث، منافسه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، كما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أمس، دون وجود بند يلزمه بشرائه نهائياً.

ومن المرجح أن يمهد التعاقد مع نيتو 35 عاماً، الطريق أمام آرون رامسديل حارس أرسنال لاستكمال انتقاله الدائم لفريق ساوثهامبتون الإنجليزي. ومن جانبه، تعاقد بورنموث مع حارس مرمى تشيلسي، كيبا أريزابالاجا، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، حيث مدد الحارس الدولي الإسباني عقده في قلعة ستامفورد بريدج لمدة سنة حتى عام 2026.

MENAFN30082024000110011019ID1108620976

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث