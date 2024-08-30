ألونسو: مواجهة لايبزغ تشبه مباريات دوري الأبطال

يترقب تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، المباراة القوية التي يلتقي فيها مع لايبزغ اليوم، وقال إنها ستكون مثل ((مباراة في دوري أبطال أوروبا)).

وقال ألونسو في مؤتمر صحافي أمس: ((إنها أول لنا على أرضنا، ستكون الأجواء مذهلة. ستكون المباراة أشبه بمباريات دوري أبطال أوروبا)). وأضاف: ((لم نصل بعد لأفضل مستوياتنا. يجب أن نعمل على هذا. هناك شعور جيد، ولكنها عملية. سويا نثق في أنفسنا للوصول للمستوى الذي نهدف الوصول إليه)).