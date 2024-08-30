ألونسو: مواجهة لايبزغ تشبه مباريات دوري الأبطال

(MENAFN
- Al-Bayan)
يترقب تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، المباراة القوية التي يلتقي فيها مع لايبزغ اليوم، وقال إنها ستكون مثل ((مباراة في دوري أبطال أوروبا)).
وقال ألونسو في مؤتمر صحافي أمس: ((إنها أول مباراة لنا على أرضنا، ستكون الأجواء مذهلة. ستكون المباراة أشبه بمباريات دوري أبطال أوروبا)). وأضاف: ((لم نصل بعد لأفضل مستوياتنا. يجب أن نعمل على هذا. هناك شعور جيد، ولكنها عملية. سويا نثق في أنفسنا للوصول للمستوى الذي نهدف الوصول إليه)).
MENAFN30082024000110011019ID1108620975
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.