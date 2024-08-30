سيتي وأرسنال في امتحان ويستهام وبرايتون بالدوري الإنجليزي

ترغب أندية مانشستر سيتي وأرسنال وبرايتون في الحفاظ على بدايتها الرائعة في البطولة خلال الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز، قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.ويخرج مانشستر سيتي لملاقاة مضيفه ويستهام يونايتد، فيما يشهد ملعب (الإمارات) بالعاصمة البريطانية لندن، مواجهة ساخنة بين أرسنال وضيفه برايتون، اليوم.

ويتصدر سيتي ترتيب البطولة حالياً برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه، حيث افتتح مشواره في البطولة بالفوز 2 - 0 على مضيفه تشيلسي، قبل أن يحقق فوزاً كبيراً 4 - 1 على ضيفه إيبسويتش تاون.

وسرعان ما كشر النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم الفريق السماوي، عن أنيابه مبكراً، عقب تسجيله 4 أهداف في أول مرحلتين بالبطولة، ليعتلي قمة الهدافين، متفوقاً بفارق هدف على توني مادويكي، لاعب تشيلسي، الذي يتواجد في المركز الثاني. ويطمح مانشستر سيتي لمواصلة تفوقه الكاسح على ويستهام وتحقيق انتصاره السابع على التوالي عليه بالمسابقة، عندما يلعب ضده في الملعب الأولمبي بالعاصمة البريطانية.

وخلال اللقاءات الستة الأخيرة التي جرت بين الفريقين بالبطولة وانتهت جميعها لمصلحة فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، أحرز لاعبو مانشستر سيتي 13 هدفاً، فيما تلقت شباكهم 4 أهداف فقط.ومنذ آخر انتصار لويستهام على سيتي بالدوري في سبتمبر 2015، حقق الفريق السماوي 14 فوزاً مقابل تعادلين خلال آخر 16 مواجهة أقيمت بين الفريقين في البطولة العريقة.

في المقابل، يهدف ويستهام لمواصلة تعافيه من بدايته المتعثرة في البطولة الموسم الماضي، وتحقيق فوزه الثاني على التوالي، حيث بدأ الفريق اللندني مشواره بالخسارة 1 - 2 على ملعبه أمام أستون فيلا، لكن سرعان ما استعاد اتزانه بفوزه 2 - 0 على مضيفه كريستال بالاس. وستكون مهمة أرسنال محفوفة بالمخاطر، عندما يستضيف برايتون، في افتتاح مباريات تلك المرحلة.

وتتمثل صعوبة المباراة في رغبة كلا الفريقين في مواصلة الانتصارات، فالفريق الملقب بـ(المدفعجية) استهل مشواره هذا الموسم بالفوز 2 - 0 على ضيفه وولفرهامبتون، قبل أن يفوز بالنتيجة نفسها على مضيفه أستون فيلا في المرحلة الماضية. ويخوض برايتون اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تغلبه 3 - 0 على مضيفه إيفرتون، والتي أعقبها الفوز 2 - 1 على ضيفه مانشستر يونايتد.

معركة

وعقب انطلاقته الجيدة هذا الموسم ببطولة الدوري بقيادة مدربه الهولندي الجديد آرني سلوت، سيكون ليفربول أمام أول اختبار حقيقي في المسابقة هذا الموسم، حينما يحل ضيفاً على غريمه اللدود مانشستر يونايتد، غداً في قمة مباريات المرحلة الثالثة للبطولة.

واستهل ليفربول مسيرته في البطولة، التي يتطلع لاستعادة لقبها الغائب عنه في المواسم الأربعة الأخيرة لمصلحة مانشستر سيتي، بالفوز 2 - 0 على مضيفه إيبسويتش تاون، العائد مجدداً للمسابقة، قبل أن ينتصر بالنتيجة ذاتها على ضيفه برينتفورد في المرحلة الماضية.

صدمة

وكانت الخسارة أمام برايتون بمثابة الصدمة لجماهير مانشستر يونايتد، التي كانت تطمح لبداية قوية لفريقها، الذي لم يتوج باللقب منذ موسم 2012 - 2013، خصوصاً بعد فوزه 1 - 0 على فولهام في المباراة الافتتاحية للموسم.

ويأمل مانشستر يونايتد في استغلال مؤازرة عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول على ليفربول بالدوري على ملعب (أولد ترافورد)، منذ أغسطس 2022. من جانبه، يتطلع النجم الدولي المصري محمد صلاح لممارسة هوايته في هز شباك مانشستر يونايتد، الذي يعد (الضحية المفضلة) بالنسبة له طوال مسيرته الاحترافية.

ويعتبر مانشستر يونايتد المنافس الأكثر استقبالاً للأهداف من جانب محمد صلاح، الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 هدفاً من 13 لقاءً. وبصفة عامة، خاض صلاح 15 مباراة ضد يونايتد بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 14 هدفاً وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

ويأمل صلاح في تعزيز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي تسجيلاً للأهداف في مرمى مانشستر يونايتد، حيث يبتعد حالياً بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه أيقونة الكرة الإنجليزية آلان شيرر. ويبحث صلاح عن تسجيل هدفه السابع ببطولة الدوري في معقل مانشستر يونايتد.

حيث أحرز حتى الآن 6 أهداف بالمسابقة في أولد ترافورد، وهو أعلى رقم تهديفي للاعب زائر لملعب الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر). كما يطمع في زيارة مرمى يونايتد للمباراة الخامسة على التوالي بملعبه ببطولة الدوري، علماً أنه كان أول لاعب يسجل في 4 زيارات متتالية في أولد ترافورد.