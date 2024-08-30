6 وجوه جديدة في قائمة «الأبيض» لتصفيات المونديال

يبدأ المنتخب الوطني الأول في جزيرة السعديات بأبوظبي اليوم، معسكره الداخلي تحت قيادة مدربه البرتغالي باولو بينتو، استعداداً للقاء منتخبي قطر وإيران يومي 5 و10 سبتمبر المقبل، في إطار الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الأولى ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وضمت القائمة المختارة لدخول المعسكر، 30 لاعباً ومن بينهم 6 وجوه جديدة لم تكن موجودة في آخر قائمة لـ ((الأبيض)) عندما خاض مواجهة منتخبي نيبال والبحرين خلال يونيو الماضي، في ختام تصفيات المرحلة القارية الثانية، وهم عدلي محمد حارس مرمى ساوثهامبتون الإنجليزي، وماكنزي هانت لاعب وسط فليتوود الإنجليزي، وجونيور نيداي مهاجم مونبلييه الفرنسي، وكوامي كويدو مدافع العين، وخميس المنصوري وفهد بدر لاعبي بني ياس، بينما لم يتم استدعاء اللاعبين محمد عتيق، بدر ناصر وحازم محمد.

وضمت قائمة ((الأبيض)) في حراسة المرمى، خالد عيسى (العين)، خالد توحيد (الشارقة)، علي خصيف (الجزيرة)، وعدلي محمد (ساوثهامبتون الإنجليزي)، في حراسة المرمى.وفي الدفاع، خالد الهاشمي وكوامي كويدو (العين)، محمد العطاس، زايد سلطان، عبدالله إدريس وخليفة الحمادي (الجزيرة)، وخميس المنصوري (بني ياس)، خالد الظنحاني (الشارقة)، وعبد الرحمن صالح (الوصل).

وفي خط الوسط، علي سالمين، طحنون الزعابي، علي صالح وفابيو دي ليما (الوصل)، يحيى نادر، محمد عباس (العين)، ماكنزي هانت (فليتوود الإنجليزي)، ماجد راشد (الشارقة)، عبدالله حمد (الوحدة)، عصام فايز (عجمان)، يحيى الغساني وحارب عبدالله (شباب الأهلي)، وفهد بدر (بني ياس). وفي الهجوم، سلطان عادل ومحمد جمعة (شباب الأهلي)، جونيور نيداي (مونبلييه الفرنسي)، وكايو كانيدو (الوصل).

ومن المقرر استمرار معسكر ((الأبيض)) في أبوظبي حتى موعد السفر إلى الدوحة للقاء المنتخب القطري يوم 5 سبتمبر المقبل، ثم يعود المنتخب الوطني إلى الدولة لاستئناف المعسكر الداخلي بعد أن يتم نقله إلى مدينة العين، حيث يخوض مباراته الثانية أمام المنتخب الإيراني يوم 10 من الشهر نفسه، مع العلم أن المجموعة الأولى لتصفيات المرحلة الثالثة تضم أيضاً، منتخبي قيرغيزستان وكوريا الشمالية.

30 لاعباً في المعسكر استعداداً للقاءي قطر وإيران

بينتو يضم المحترفين في أوروبا عدلي وماكنزي ونيداي