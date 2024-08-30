الشركات الصينية تتحدى القيود الأمريكية بإنفاق ضخم على الذكاء الاصطناعي

ضاعفت شركات التكنولوجيا العملاقة في الصين استثماراتها الرأسمالية خلال العام الجاري، مواصلةً الإنفاق بسخاء على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وذلك على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى كبح تقدم الصين في هذا القطاع التكنولوجي الحيوي.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، أنفقت ((علي بابا)) و((تينسنت)) و((بايدو)) مجتمعة 50 مليار يوان صيني (7 مليارات دولار)، وهي قفزة كبيرة حيث تأتي ارتفاعاً من 23 مليار يوان صيني في العام السابق. وذكرت الشركات أن تركيزها انصب على شراء المعالجات والبنية الأساسية المتعلقة بتدريب نماذج اللغة الكبيرة للذكاء الاصطناعي، سواء لنماذجها أو لنماذج الآخرين.

كما عززت ((بايت دانس))، الشركة الأم لتطبيق ((تيك توك))، إنفاقها على الذكاء الاصطناعي، بدعم من سيولة نقدية تتجاوز 50 مليار دولار، إلى جانب الاستفادة من كونها كياناً خاصاً، فضلاً عن كونها بمنأى عن مراقبة المستثمرين نوعاً ما، بحسب ما ذكره شخصان مطلعان. وقال إيدي وو، الرئيس التنفيذي لشركة ((على بابا)) للمستثمرين:

سنواصل استثماراتنا في البحث والتطوير والإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي لضمان نمو خدماتنا السحابية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والسبب ببساطة هو عدم تلبية الطلبات الهائلة التي نشهدها من العديد من العملاء.

وتشتري ((علي بابا)) المعالجات لتدريب سلسلة نماذج الذكاء الاصطناعي ((تونغي)) وتأجير القدرات الحاسوبية لشركات أخرى. وقد بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي لعملاق التكنولوجيا الصيني في النصف الأول 23 مليار يوان، بزيادة 123 % عن العام الماضي.

وأوضح وو أن ما نلاحظه عند القيام بهذه الاستثمارات الرأسمالية، هو أنه بمجرد تشغيل الخادم يعمل بكامل طاقته على الفور، ونتوقع تحقيق عائد استثماري مرتفع خلال الأرباع المقبلة.

وخلال الربع الثاني، شهدت مبيعات الخدمات السحابية للمجموعة زيادة بنسبة 6 %، مقارنة بالعام الماضي. وذكرت شركة ((علي بابا)) أن الإيرادات من المنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قد زادت بأكثر من الضعف على أساس سنوي.

ويعزى جزء من هذه الطفرة إلى الاستثمار في الشركات الناشئة الصينية في قطاع الذكاء الاصطناعي الرامية لجذب العملاء. وتم تخصيص قرابة نصف المبلغ البالغ 800 مليون دولار والمستثمر في شركة ((مونشوت)) الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في فبراير في شكل قسائم لشراء خدماتها السحابية.

وفي حين أن قيود التصدير الأمريكية تحد من الوصول إلى أفضل معالجات الذكاء الاصطناعي من ((إنفيديا))، مثل ((إتش 100)) وسلسلة ((بلاكويل)) الجديدة، فإنه لا يزال بإمكان عمالقة التكنولوجيا في الصين شراء معالجات ذات أداء أقل مثل ((إتش 20)) من ((إنفيديا))، المصممة لتفادي تجاوز حدود القدرات الحاسوبية التي فرضتها واشنطن.

ويتوقع المحللون أن تقوم ((إنفيديا)) بتسليم أكثر من مليون معالج من هذا النوع لشركات التكنولوجيا الصينية في الأشهر المقبلة، بسعر يتراوح بين 12 إلى 13 ألف دولار لكل وحدة. وكانت ((بايت دانس)) عميلاً رئيسياً، وفقاً لمصدرين مطلعين على التفاصيل.

ويقدر ديلان باتيل من مجموعة الأبحاث ((سيمي أناليستس)) أن الشركة الأم لتطبيق ((تيك توك)) اعتادت شراء مئات الآلاف من معالجات ((إتش 20)) لمراكز البيانات الخاصة بها في الصين، بينما تنفق بسخاء للعمل مع شركاء وبناء بنية أساسية للحوسبة في جوهور بماليزيا. وقال باتيل: تعد ((بايت دانس)) أكبر مشتر صيني للذكاء الاصطناعي بسبب استثماراتها المكثفة في الصين وماليزيا، ومشترياتها من الخدمات السحابية الأمريكية.

وأعلنت شركة ((تنسنت))، عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب، أن نفقاتها الرأسمالية زادت إلى 23 مليار يوان في الأشهر الستة الأولى، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 176 % عن العام السابق، ويرجع ذلك جزئياً إلى الاستثمار في خوادم وحدات معالجة الرسومات ووحدات المعالجة المركزية.

ولاحظ جيمس ميتشل، كبير مسؤولي الشؤون الاستراتيجية، أن الخدمات السحابية الخاصة بالشركة استفادت من الطلب المتنامي لاستئجار وحدات معالجة الرسومات، وإن كان على نطاق أضيق مقارنة بالطفرة التي شهدتها نظيراتها الأمريكية.

وقال ميتشل إن الصين تفتقر إلى العدد الهائل من الشركات الناشئة الممولة جيداً والساعية لتطوير نماذج اللغة الكبيرة بمفردها.. وثمة العديد من الشركات الصغيرة، لكن رأس مالها يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار، ولا تبلغ قيمتها 10 مليارات أو 90 مليار دولار.

كما هو الحال في الولايات المتحدة.وذكر مصدر مطلع على استراتيجية الاستثمار لدى شركة ((تنسنت))، أن الشركة حررت شيكات أصغر لمجموعات الذكاء الاصطناعي بسبب المخاوف المستمرة حيال الممارسات التنظيمية في الصين.

وكانت ((بايدو))، وهي شركة رائدة ومخضرمة في مجال الذكاء الاصطناعي بالصين، الأكثر تحفظاً في إنفاقها الرأسمالي، حيث أنفقت 4.2 مليارات يوان في النصف الأول، بزيادة 4 % عن العام الماضي. وفي العموم، لا يزال الإنفاق الرأسمالي لعمالقة التكنولوجيا في الصين متخلفاً بكثير عن نظيراتها الأمريكية. فقد أنفقت ((ألفابت)) و((أمازون)) و((ميتا)) و((مايكروسوفت)) 106 مليارات دولار خلال النصف الأول، وتعهدت بتوجيه المزيد من الاستثمارات خلال الأشهر المقبلة.