إسرائيل تنهي عملياتها وسط وجنوب غزة وتستمر في اجتياح الضفة

بعد شهر من اجتياحها الواسع، أعلنت إسرائيل انتهاء عمليتها العسكرية في جنوب ووسط قطاع غزة، وفيما استمرت في اجتياحها الواسع للضفة الغربية، والذي قوبل بقلق عالمي واسع من العنف وتقويض الاستقرار، ودعوات لاحترام القانون الدولي، صادقت إسرائيل على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه أنهى عملية استمرت شهراً في جنوب ووسط قطاع غزة، وقال إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 250 مقاتلاً فلسطينياً. أفاد بيان عسكري، بأن قوات الفرقة 98 أكملت عمليتها في منطقتي خان يونس ودير البلح، بعد نحو شهر من النشاط العملاني المتزامن فوق وتحت الأرض. وأضاف: كجزء من العملية، قضت القوات على أكثر من 250 مقاتلاً ودمرت عشرات البنى التحتية للمقاتلين.

وأكد ناطق عسكري، أنه لا عمليات أخرى تجري في هاتين المنطقتين في الوقت الراهن. ووصف سكان خان يونس، مشاهد الدمار الواسع النطاق في المدينة الرئيسية في جنوب قطاع غزة بعدما عادوا إليها أمس.

عملية واسعة

في الأثناء، واصلت القوات الإسرائيلية، عمليتها العسكرية الواسعة في الضفة الغربية، لا سيما في منطقة جنين، إذ قتلت أمس 3 عناصر من حماس. وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه قتل وسام حازم، قائد حماس في جنين، موضحاً أن الأخير قضى خلال تبادل إطلاق النار، وأنه كان ضالعاً في تنفيذ وتوجيه عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة إلى جانب أعمال أخرى في الضفة.

وأكد الجيش أنه بعد مقتل حازم، قضت طائرة لسلاح الجو على عنصرين آخرين حاولا الهرب من السيارة التي كانوا يستقلونها معه، وكانا من نشطاء حماس في جنين عملا تحت قيادة المدعو وسام حازم. وقتل الثلاثة في بلدة الزبابدة جنوب غرب جنين. وأفاد سكان، أن القوات الإسرائيلية انسحبت خلال ليل الخميس الجمعة من طولكرم ومخيم نور شمس، بينما لا تزال المواجهات مستمرة في جنين ومحيطها.

وكانت انسحبت قبل ذلك من طوباس ومخيم الفارعة. وأظهر فيديو لوكالة الصحافة الفرنسية، في مخيم نور شمس في طولكرم، فلسطينيين يعاينون آثار المعارك. وإضافة إلى الدمار واللون الأسود الذي غطى بعض المباني الإسمنتية جراء حرائق، بدت بعض الطرق الضيقة وقد جرفت بالكامل نتيجة مرور الدبابات العسكرية فيها.

قلق ودعوات

على صعيد متصل، اعتبرت فرنسا، أمس، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية تفاقم جو عدم استقرار وعنف غير مسبوق، معربة عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع العام في الأراضي الفلسطينية. وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت باريس معارضتها للاستيطان في الضفة الغربية الذي يجب أن يتوقف فوراً.

وأشارت الخارجية الفرنسية، إلى أن كثافة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف مدارس أو ملاجئ للنازحين تؤدي إلى سقوط عدد غير مقبول من الضحايا المدنيين في غزة. وأضافت إن ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي ملزمة للجميع بما في ذلك إسرائيل.

معتبرة أن الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني غير مقبولة. وحذرت باريس من أن التشكيك المنهجي الآن في الوضع الراهن في المسجد الأقصى يخلق خطر اندلاع نزاع معمم.

كما أعربت لندن عن قلقها العميق جراء الأساليب التي تستخدمها القوات الإسرائيلية في العملية العسكرية التي تشنها في الضفة الغربية، داعية إسرائيل إلى ممارسة ضبط النفس واحترام القانون الدولي.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية: نعترف بحق إسرائيل للدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات الأمنية، لكن نعرب عن قلقنا العميق من الأساليب التي تعتمدها إسرائيل والتقارير عن ضحايا مدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية، خطر انعدام الاستقرار حاد والحاجة إلى وقف التصعيد ملحة.

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل، المصادقة على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا. وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست ، أمس، أن المصادقة على هذه الخطوة جاءت بموافقة أغلبية 8 وزراء، وصوت ضدها فقط وزير الدفاع يوآف جالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت.

ووفقاً للتقرير، تم وضع الخرائط من جانب الجيش الإسرائيلي، وتبنتها الولايات المتحدة كجزء من مقترح صفقة رهائن. وقال وزراء الحكومة خلال الاجتماع، إن القرار يجعل إمكانية التوصل إلى اتفاق أكثر جدوى، وأوضحوا أن حماس ستضطر إلى التنازل عن الممر، على غرار تنازلها في مطلبها بإنهاء الحرب.