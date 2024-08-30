العالم.. أعاصير وعواصف وصيف لاهب

يتقاذف تغير المناخ مناطق شتى حول العالم بفعل الأعاصير والعواصف المدارية التي اجتاحت أجزاء في واسعة في قارة آسيا، فيما تترقب أوروبا معدلات قاسية في درجات الحرارة بما يشير إلى امتداد فصل الصيف نحو شهرين آخرين.

وجلب الإعصار شانشان أمطاراً غزيرة هطلت على أجزاء كبيرة من اليابان، أمس، مع تحذيرات من سيول وانهيارات أرضية على بعد مئات الأميال من مركز العاصفة، كما تعطلت العديد من خدمات النقل وأوقفت كبرى الإنتاج.

وأعلنت وكالة إدارة الكوارث، مقتل أربعة على الأقل وإصابة 99 في وقائع مرتبطة بالإعصار خلال الأيام القليلة الماضية. وتفقد سكان الأضرار التي خلفتها أمطار غزيرة ورياح عاتية خلال الليل في منطقة كيوشو جنوب غرب البلاد، حيث وصل الإعصار لليابسة أول من أمس.

ووصفت السلطات الإعصار، بأنه قد يكون من أقوى العواصف التي تضرب المنطقة على الإطلاق. وقالت السلطات، إن الإعصار المصحوب برياح بلغت سرعتها 180 كيلومتراً في الساعة، وصل قرب مدينة ماتسوياما الساحلية في منطقة إهيمي عند الساعة 3:45 ظهراً بالتوقيت المحلي (2345 بتوقيت غرينتش) ويتحرك شرقاً.

وجلب الإعصار أمطاراً غزيرة هطلت على مناطق بعيدة عن مركزه وهو ما أثار قلق السلطات بالنظر إلى حركته الأبطأ من المتوقع وهو يمر بالبلاد. وصدرت إخطارات تنصح أكثر من 3.3 ملايين من السكان في أنحاء البلاد بالإخلاء وخاصة في منطقة كيوشو التي تضررت بشدة، ومناطق في شرق ووسط البلاد تشمل العاصمة طوكيو ومدينة يوكوهاما المجاورة.

وحذرت السلطات من احتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضان للأنهار بسبب الأمطار الغزيرة. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تقترب العاصفة من المناطق الوسطى والشرقية، بما في ذلك طوكيو، في مطلع الأسبوع ووسطه.

ترقب هندي وباكستاني

وفي الهند وباكستان، استعدت مدن وبلدات ساحلية لعاصفة مدارية يندر حدوثها في أغسطس، وأجبرت الرياح والأمطار الغزيرة السلطات على إغلاق مدارس وإجلاء الآلاف. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، إن منخفضاً جوياً من المتوقع أن يتحول إلى عاصفة مدارية، مضيفة أنه سيتحرك باتجاه الشمال الغربي فوق بحر العرب خلال اليومين المقبلين.

وأعلن مسؤولون إغلاق المدارس في كراتشي، أكبر مدن باكستان، وأجزاء من منطقة كوتش في ولاية جوجارات الهندية، حيث هطلت أمطار غزيرة. وتظهر بيانات هيئة الأرصاد الجوية الهندية، أن العواصف المدارية نادرة الحدوث خلال أغسطس، وأن هذه العاصفة هي الأولى منذ عقود.

وقال مسؤولون، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في جوجارات خلال الليل بسبب حوادث مرتبطة بالأمطار، ليرتفع عدد القتلى إلى 31 هذا الأسبوع، وأجلت السلطات أكثر من 8700 شخص من عشر مناطق في الولاية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وفي باكستان المجاورة حذرت السلطات من إمكانية حدوث سيول وفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة وحثت المواطنين على البقاء في منازلهم. وحذرت الدولتان الصيادين من الإبحار. كما لقي 12 شخصاً مصرعهم اليوم إثر وقوع انهيار أرضي في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.

سبتمبر أوروبي حار

ومن المتوقع أن تشهد أوروبا ارتفاعاً في درجات الحرارة مطلع سبتمبر المقبل، بشكل غير معتاد، في أعقاب صيف من موجات الحر والجفاف، بجنوب شرق القارة. ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة في البر الرئيسي أعلى بمقدار 5 إلى 8 درجات مئوية، من المتوسط على مدار 30 عاماً، في بداية الشهر المقبل. وقال ماثيو دروس، عالم الأرصاد الجوية في مؤسسة ماكسار تكنولوجيز، إن جنوب ألمانيا ومنطقة البلقان وأوكرانيا ودول البلطيق، ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بشكل خاص. ويؤدي الاحتباس الحراري إلى تمديد فترة الصيف إلى سبتمبر وحتى أكتوبر في أوروبا.