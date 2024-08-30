هاريس: الولايات المتحدة مستعدة لطي صفحة ترامب

مع اقتراب السباق الرئاسي الأمريكي، واحتدام الاتهامات بين مرشحيْه، شددت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، على أن الولايات المتحدة مستعدة لطي صفحة منافسها الجمهوري دونالد ترامب، فيما أقدم على تحرك عاجل في قضيته الجنائية المتعلقة بـ((أموال الصمت))، في محاولة لإلغاء إدانته، وتأجيل النطق بالحكم عليه.

وأكدت المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، أن الولايات المتحدة مستعدة لطي صفحة دونالد ترامب، متهمة ترامب بتقسيم الأمة. قالت هاريس، في المقابلة التي أجرتها معها شبكة ((سي.إن.إن)) على هامش جولة انتخابية في جورجيا: ((للأسف، في العقد الماضي، كان لدينا شخص، كان يدفع حقاً بأجندة وبيئة تدور حول التقليل من شخصيتنا وقوتنا، نحن الأمريكيين، وتقسيم أمتنا.. وأعتقد أن الناس مستعدون لطي هذه الصفحة)).

وتعهدت هاريس باتباع نهج أكثر صرامة تجاه الهجرة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها لن تحجب الأسلحة عن إسرائيل، وذلك في أول مقابلة لها مع مؤسسة إخبارية كبرى، منذ أن أصبحت مرشحة الحزب لانتخابات الرئاسة الأمريكية. وفي المقابلة مع المذيعة دانا باش على شبكة ((سي.إن.إن))، سعت هاريس إلى إظهار قدرتها على التعامل مع القضايا على الساحة، ومنح الأمريكيين نبذة عن مواقفها السياسية قبل نحو شهرين من الانتخابات.

وقالت هاريس، إنها ستجدد المساعي لإقرار تشريع حدودي شامل، من شأنه تشديد الهجرة إلى الولايات المتحدة، وتعهدت بإنفاذ القوانين للتصدي للعبور عبر الحدود، مضيفة: ((لدينا قوانين يتعين اتباعها وتنفيذها، والتي تتعامل مع من يعبرون حدودنا بشكل غير قانوني، ويجب أن تكون هناك عواقب)).

وقالت إنها تؤيد أن تكون إسرائيل قوية ((لكن يتعين علينا التوصل إلى اتفاق بشأن وقف لإطلاق النار في غزة)). ورداً على سؤال عما إذا كانت ستحجب الأسلحة عن إسرائيل، أجابت لا، يتعين علينا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

وكشفت هاريس عن رغبتها في ضم جمهوري إلى حكومتها حال فازت في الانتخابات. وأكدت هاريس أن قيمها لم تتغير، مضيفة: ((لطالما آمنت بأن التغير المناخي حقيقة واقعة، وأنه مشكلة ملحة، وأن على الولايات المتحدة أن تحقق الأهداف في ما يتعلق بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري)).

تغيير عميق

على صعيد متصل، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن حلول كامالا هاريس مكان جو بايدن، مرشحة عن الحزب الديمقراطي، غيّر بشكل عميق حملة انتخابات الرئاسة. وقال ستارمر خلال حديثه إلى صحافيين على هامش رحلة إلى برلين: ((واضح أن تغييراً عميقاً حصل في الأسابيع الأخيرة، أعتقد أن الجميع يستطيع أن يرى الطاقة التي أتت بها هاريس، انظروا فقط إلى مؤتمر الحزب الديمقراطي خلال الأيام القليلة الماضية)).

إلى ذلك، طلب دونالد ترامب من محكمة فيدرالية في مانهاتن، التدخل في قضيته الجنائية المتعلقة بأموال الصمت في نيويورك، في محاولة لإلغاء إدانته بجناية وتأجيل النطق بالحكم عليه، والمقرر في الشهر المقبل. وقدم محامو ترامب، طلباً لنقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، بحجة أن الملاحقة القضائية انتهكت حقوقه الدستورية، وتعارضت مع حكم الحصانة الرئاسية الأخير الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية، قائلين إن نقل القضية حالياً، سيوفر لترامب منتدى غير متحيز، خالٍ من العداوات المحلية.