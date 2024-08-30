أوكرانيا تقترح قمة في الهند لإنهاء الحرب مع روسيا

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد قمة في الهند، تهدف إلى إنهاء الحرب مع روسيا، وفق مصادر مطلعة. ووفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ، يرمي زيلينسكي إلى عقد قمة ثانية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لتكون بمثابة تكملة للقمة التي عقدت في يونيو، التي سعت إلى الحصول على تأييد من دول الجنوب العالمي لصالح كييف في حربها مع روسيا.

ولم يوافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعد على استضافة القمة. إلى ذلك، تفادى وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل، أمس، الإدلاء بأي تصريح حول خطة لنقل بعض عمليات التدريب، التي يقوم بها التكتل داخل أوكرانيا، وتدريب جنود أوكرانيين هناك.

وقال وزير الدفاع الهولندي، روبن بريكلمانز، إن هذه الخطوة يجب أن تكون قراراً حذراً، وأن يتم تقييم المخاطر والفوائد من قبل الاتحاد الأوروبي. وأضاف: ((نحن منفتحون على الحديث حول هذا الأمر. وشدد أندريس سبرودس وزير الدفاع في لاتفيا، على أهمية أن تكون تلك الخطة، قراراً جماعياً قبل اجتماع نظرائه من التكتل)).

ميدانياً، قال قائد الجيش الأوكراني، أوليكساندر سيرسكي، أمس، إن قوات بلاده تقدمت لمسافة كيلومترين خلال توغلها في منطقة كورسك، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما قالت السلطات الأوكرانية، أمس، إن امرأتين قُتلتا وأصيب 11 شخصاً على الأقل في هجوم شنته روسيا خلال الليل، وألحق أضراراً بمصنع في مدينة سومي شمالي البلاد.

وأعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 12 طائرة مسيرة من طراز شاهد، أطلقتها روسيا، خلال الليلة قبل الماضية. بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية.