قصف متبادل بين إسرائيل و«حزب الله»

قصفت المدفعية الإسرائيلية، أمس، بلدتي العديسة وشبعا في جنوب لبنان. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة العديسة في جنوب لبنان، ما أدى إلى اندلاع حرائق بعد إلقاء محلقات إسرائيلية قنابل حارقة فوق حرش البلدة. واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي، أطراف بلدة شبعا الجنوبية وأطراف بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

كما قصفت القوات الإسرائيلية، بقذائف الهاون أطراف بلدة عيتا الشعب الجنوبية وعدداً من المناطق الجنوبية. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات استهدفت أطراف عدة بلدات في جنوب لبنان.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، على منطقة حامول في أطراف بلدة الناقورة، وعلى منطقة عين الزرقا عند أطراف بلدة طيرحرفا، وعلى المنطقة الحرجية الواقعة بين بلدتي الجبين ويارين في جنوب لبنان، واستهدفت الغارات الإسرائيلية أيضاً أطراف بلدتي مجدل زون ويارون الجنوبيتين. وقصفت المدفعية الإسرائيلية سهل مرجعيون وبلدة كفركلا في جنوب لبنان. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة استهدفت أطراف بلدة زبقين واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية المكان نفسه.

في المقابل، أعلن حزب الله، أن عناصره استهدفوا موقعي الرمثا وزبدين الإسرائيليين ‌‏بالأسلحة الصاروخية. وقال حزب الله في بيانات منفصلة، إن عناصره استهدفوا موقع الرمثا في تلال كفرشوبا ‌‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏ وأضاف حزب الله، أن عناصره استهدفوا موقع زبدين الإسرائيلي ‌‏بالأسلحة الصاروخية.