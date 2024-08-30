قصف متبادل بين إسرائيل و«حزب الله»

(MENAFN
- Al-Bayan)
قصفت المدفعية الإسرائيلية، أمس، بلدتي العديسة وشبعا في جنوب لبنان. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة العديسة في جنوب لبنان، ما أدى إلى اندلاع حرائق بعد إلقاء محلقات إسرائيلية قنابل حارقة فوق حرش البلدة. واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي، أطراف بلدة شبعا الجنوبية وأطراف بلدة الناقورة في جنوب لبنان.
كما قصفت القوات الإسرائيلية، بقذائف الهاون أطراف بلدة عيتا الشعب الجنوبية وعدداً من المناطق الجنوبية. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات استهدفت أطراف عدة بلدات في جنوب لبنان.
كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، على منطقة حامول في أطراف بلدة الناقورة، وعلى منطقة عين الزرقا عند أطراف بلدة طيرحرفا، وعلى المنطقة الحرجية الواقعة بين بلدتي الجبين ويارين في جنوب لبنان، واستهدفت الغارات الإسرائيلية أيضاً أطراف بلدتي مجدل زون ويارون الجنوبيتين. وقصفت المدفعية الإسرائيلية سهل مرجعيون وبلدة كفركلا في جنوب لبنان. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة استهدفت أطراف بلدة زبقين واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية المكان نفسه.
في المقابل، أعلن حزب الله، أن عناصره استهدفوا موقعي الرمثا وزبدين الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية. وقال حزب الله في بيانات منفصلة، إن عناصره استهدفوا موقع الرمثا في تلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. وأضاف حزب الله، أن عناصره استهدفوا موقع زبدين الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية.
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