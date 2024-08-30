بن بيه: دور ريادي للإمارات من أجل إيقاف مأساة غزة

قرر منتدى أبوظبي للسلم عقد ملتقاه السنوي العاشر، في أبوظبي ديسمبر المقبل، تحت عنوان ((الحوار ملاذاً للسلام العالمي)). جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الـ 15 لمجلس أمناء المنتدى، التي انعقدت في العاصمة المغربية الرباط، على مدار يومي 26 و27 أغسطس الجاري، برئاسة العلامة عبدالله بن بيه، رئيس المنتدى، وبحضور الدكتور أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية، والشيخ نورالحق قادري، الوزير الاتحادي السابق للشؤون الدينية والوئام بين الأديان في باكستان، وسماحة الدكتور شوقي علام، المفتي الأسبق لجمهورية مصر العربية.

والدكتور وليام فندلي، المدير التنفيذي لمؤسسة حلف الفضول بواشنطن، والدكتور حمزة يوسف، رئيس كلية الزيتونة في أمريكا، والدكتور عبدالحميد عشاق مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية بالمملكة المغربية، وأعضاء المجلس من مختلف دول أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. كما حضر الاجتماعات، المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، والدكتورة آمنة الشحي، مديرة مكتب المنتدى بالرباط.

وأكد العلامة عبدالله بن بيه، أن اختيار الحوار موضوعاً للملتقى العاشر، يأتي انسجاماً مع نهج دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة القائم على الدعوة إلى الحوار، واعتباره أمراً لا بديل عنه، وطريقاً لا بد من سلوكها، لأنه بديل الصراع الدائم، فالحوار يطلع الأطراف على وجود وسائل أخرى للتعايش وحلول للمشكلات لصالح الجميع ولمصلحة الكل.

وشدد على مركزية الحوار في منظومة القيم الإسلامية والإنسانية، بوصفه وسيلة مطلوبة في كل الظروف وعلى مختلف المستويات، فهو ضرورة قبل الحرب لتجنبها، وأثناء الحرب لإيقافها، وبعد الحرب للتخفيف من آثارها وضمان عدم عودتها.

سلام مستدام

ونبه بن بيه إلى أنه وفي ظل الظروف الدولية الصعبة الراهنة، يظل الحوار هو الأمل الوحيد والطريق السديد لإيقاف الحروب، وتجنب التصعيد، والوصول إلى سلام مستدام، مؤكداً أن الأبواب المغلقة والأسماع الموصدة، لا تقود إلا إلى مزيد من التوترات والاضطرابات بين البشر.

وأشاد بالدور الريادي لدولة الإمارات مع المجتمع الدولي لإيقاف مأساة الحرب في غزة، وإنهاء المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق. وأشار بن بيه إلى رمزية ملتقى هذا العام وقيمته، من حيث أن الذكرى العاشرة تشكل فرصة لتوثيق أعمال المنتدى ومنجزاته في العقد الماضي، وإسهاماته المشهودة في الدعوة إلى السلم العالمي ومبادراته الرائدة في مختلف الميادين.

ولإطلاق استراتيجية لجهود المنتدى في المرحلة القادمة، تأسيساً على ما أنجز، واستشرافاً للأفق المستقبلي. واستعرض أعضاء مجلس الأمناء، مسيرة المنتدى منذ تأسيسه واستمع المجلس إلى مداخلات الحاضرين، التي تضمنت مقترحات وأفكاراً، حول عنوان ومحاور الملتقى المقبل. وفي ختام الاجتماع تقدم المجلس بأسمى عبارات الشكر والامتنان لدولة الإمارات، لما تقوم به من رعاية مستمرة لبرامج المنتدى ومبادراته، وما تضطلع به من ريادة مشهودة وجهود محمودة في نشر رؤية السلام ورواية التسامح عبر العالم.