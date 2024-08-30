خطابات ملهمة لخبراء ومخترعين في منتدى «الاتصال الحكومي»

يلتقي الفكر العلمي والفلسفي مع التطلعات الإماراتية لتطوير العلوم الدقيقة في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، حيث تستضيف الدورة الـ13 من المنتدى الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على مدار يومي 4 و5 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار ((حكومات مرنة.. اتصال مبتكر))، شخصيات قيادية مؤثرة لتقديم خطابات ملهمة برؤى معمقة حول موضوعات تشمل أهمية في بناء الأجيال، والتنافس العالمي على المواهب، وراهن الاقتصاد العالمي ومستقبله.

وتضم قائمة المتحدثين معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، والخبير الاقتصادي العالمي جوستين لين، والخبير الاقتصادي الياباني البروفيسور فوميو هاياشي، والمهندس والمخترع المغربي رشيد يزمي، والدكتور أحمد العوضي، مدير برنامج الجينوم الإماراتي، للنقاش حول أحدث التطورات في مجال الجينوم والاقتصاد والإعلام، وكيفية الاستفادة من الأفكار المطروحة لتطوير المجتمعات.

ويشارك معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، حضور المنتدى رؤاه حول الدور المحوري للإعلام الوطني باعتباره قوة عالمية ساهمت في ترسيخ سمعة دولة الإمارات، وذلك عبر خطاب ((الإعلام الوطني وسيمفونية الازدهار)).

ويتطرق معاليه إلى الدور المهم والمنوط بالإعلام الإماراتي الذي تقع عليه مهمة توثيق إنجازات الدولة والترويج لها محلياً وعالمياً عبر نقل صورة أمينة عن واقع دولة الإمارات وتوجهات قيادتها السياسية وأهداف الدولة الاستراتيجية وطموحاتها الحالية المستقبلية.

كما يتناول معاليه الآليات التي تتبعها دولة الإمارات لتجاوز مختلف التحديات الناتجة عن عولمة الاتصال من أجل بناء إعلام وطني قوي يُساهم في تحقيق التنمية والتقدم، ويحافظ في الوقت نفسه على الهوية الوطنية وقيم الدولة الأصيلة، مع تسليط الضوء على التحولات الجذرية التي أحدثتها الثورة الرقمية في كيفية تفاعلنا مع المعلومات وتناقلها، والتقنيات الجديدة التي فرضت وجودها مثل الذكاء الاصطناعي، كعنصر فاعل في تشكيل مستقبل الإعلام.

مهندسو الأجيال

ويطرح جوستين لين، الخبير الاقتصادي العالمي والأكاديمي وصاحب الخبرة الواسعة في مجال التنمية الاقتصادية والنائب الأول للرئيس لشؤون الاقتصاد التنموي في البنك الدولي سابقاً، في خطابه ((أينشتاين وفولتير للحكومات:

بذور الموهبة تزدهر بالتعليم)) أهمية المساواة في فرص التعليم، ودور التكنولوجيا في تطوير المناهج الدراسية، وكيف يمكن للمعلمين أن يكونوا مهندسي الأجيال المبدعة، من خلال طرح العناصر الأساسية لبناء نظام تعليمي فعال، وتشجيع الطلبة على توظيف إمكانياتهم.

ومن أرض الشمس المشرقة، يحضر الخبير الاقتصادي الياباني البروفيسور فوميو هاياشي إلى الشارقة، لإلقاء خطابه الملهم ((رسالة يابانية إلى حكومات العالم مضمونها العقود المفقودة)). يتناول هاياشي في خطابه أسباب وآثار الركود الاقتصادي الذي عانت منه اليابان، ويقدم رؤىً مستقبلية حول التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وحلولها.

ويشمل خطابه تحليلاً عميقاً للتغيرات الديموغرافية السريعة، وآثارها على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى دراسة حالة الاقتصاد الياباني، ودروسها المستفادة. ويسلط هاياشي الضوء على أهمية التعاون الدولي، وضرورة إجراء إصلاحات هيكلية جوهرية في أسواق العمل والرعاية الاجتماعية، من أجل ضمان استدامة النمو الاقتصادي في العقود المقبلة.

نوابغ عربية

ويجمع حوار ((حينما تكون النوابغ العربية سبباً للارتقاء بالاتصال العالمي)) المهندس والمخترع المغربي المتخصص بعلم المواد رشيد يزمي، الحاصل على 180 براءة اختراع، وصاحب أكثر من 250 بحثاً علمياً، والمصنف ضمن أهم 10 شخصيات مسلمة في 2015، مع المخترع الإماراتي الطفل علي حميد اللوغاني، مخترع ومنتسب لمركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا في الشارقة.