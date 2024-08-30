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رئيس مجلس النواب الأرجنتيني: حريصون على تعزيز العلاقات مع الإمارات

8/30/2024 7:13:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى سعيد عبدالله القمزي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين، مارتين منعم رئيس مجلس النواب في جمهورية الأرجنتين، بالعاصمة بوينس آيرس.

وأشاد القمزي بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما نقل تحيات معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسلمه الدعوة الموجهة من معالي غباش، إلى معاليه والوفد المرافق لزيارة الدولة والمجلس الوطني الاتحادي.

وأكد القمزي حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأرجنتين في كافة المجالات ولا سيما في المجال البرلماني، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين، مشيراً إلى دور لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية - الأرجنتينية، في تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الرؤى في هذا المجال.

من جانبه، أكد مارتين منعم حرص الأرجنتين على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات، بما يحقق مصالح وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

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